İlk kez görüntülendiler; ABD askerleri Musul operasyonunda

Musul operasyonuna katılan Amerikan Birleşik Devletleri askerleri, ilk kez sahada görev yaparken görüntülendi.

Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği fotoğralarda, operasyon kapsamında Irak ordusu ve peşmerge güçlerine destek vermek için bölgeye gelen ABD askerlerinin, bugün Musul-Erbil karayolunda bulunan riskli bölgelerde mayın ve patlayıcı madde araması yaptığı görüldü.

Çok sayıda zırhlı araçla bölgeye gelen ABD askerleri, bölgedeki bir arazide konuşlanarak güvenlik önlemi aldı.

Yol güzergahındaki mayın ve patlayıcı döşenmişnoktaları tespit eden ABD askerleri, daha sonra robot kullanarak bunları etkisiz hale getirdi.

Bir grup ABD askerinin de geçtiğimiz günlerde Irak ordusu tarafından kontrol altına alınan Musul'un Bertılla ilçesinden çıktıkları görüldü.

Bu askerlerin de Bertılla'da bulunan çok sayıda patlayıcı maddeyi imha ettiği öğrenildi. IŞİD'e karşı kurulan koalisyon gücü kapsamında Irak'ta bulunan ABD askerlerinin, bölgede Musul operasyonu öncesi patlayıcı temizliğine devam edeceği öğrenildi.