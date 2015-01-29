İlk kez ev alana yüzde 15 devlet desteği

Başbakan Davutoğlu, ev almak isteyenlere yüzde 15’e kadar yapılacak devlet yardımının detaylarını açıkladı. Bir bankada açılacak konut hesabına para yatıran kişi 3 yıl sonunda ilk evini almak şartıyla yardımdan faydalanacak.

İlk kez konut sahibi olacaklara devlet yüzde 15 katkı yapmaya hazırlanıyor. Konut kredisiyle ev almak isteyen vatandaşın yatırması gereken yüzde 25'lik peşinata, devlet de yüzde 15 oranında katkı verecek. Bir bankada açılacak konut hesabına para yatıran kişi, bu parayla konut sahibi olmak şartıyla 3 yıl sonra devlet yardımı almaya hak kazanacak. 2. ve 3. evini almak isteyenler sistemden faydalanamayacak.

Başbakan Ahmet Davutoğlu dönüşüm programı için düzenlediği basın toplantısında, konut alacaklara uygulanacak yüzde 15’lik devlet yardımının detaylarını açıkladı.

Davutoğlu burada amacın konut talebini artırmak suretiyle inşaat sektörünü, konut alımlarında peşinat yükünü hafifletmek suretiyle de dar gelirlileri desteklemek olduğunu söyledi.

Başbakan Davutoğlu, üzerinde çalıştıkları sistemin detaylarını şöyle açıkladı:

“Bir bankada konut edinmek üzere bir tasarruf hesabı açmak istiyorum deyip bu hesaba yatırılan para 5 yıl tutulup daha sonra kullanıldığında yüzde 15 devlet ekleyecek. 100 bin liraya 15 bin lira verecek. Böylece peşinatı temin etmek kolaylaşmış olacak. 5 yıl için yatırdım ama 4. yılımda evi almak istiyorum diyen için sistem kademeli olacak. 4 yıl için yüzde 12 üç yıl için yüzde 10 devlet yardımı olacak şeklinde düzenlenecek. Böylece en az 3 yıl tasarruf teşvik edilmiş olacak.”