-İLK KEZ BOKS İLE KICKBOKS BİR ARADA HAMBURG (A.A) - 24.10.2010 - Almanya'nın Hamburg kentinde EC Boxpromotion şirketi tarafından, ilk kez boks ile kickboks karşılaşmalarının bir arada yapıldığı boks gecesi düzenlendi. "Anton-Ree-Weg 50" adresindeki spor salonunda düzenlenen karşılaşmalarda kickboks dövüşçüleri Taner Tatar, rakibi David Hansen'i, Latif Özbek de rakibi Peter Jepsen'i sayı ile yendi. Boksör Ruşit Sevim, rakibi Marco Aschenbrenner'e 2. raundda teknik nakavtla yenilirken, Serdar Uysal rakibi Michael Wallisch'e 2. raundda 4 kez yere düştükten sonra antrenörünün ringe havlu atmasıyla yenildi. Gecenin final maçında ise orta sıklette Türk boksörler Çağrı Ermiş ile Gökalp Özekler karşılaştı. Özekler, Almanya'da bugüne kadar 28 karşılaşmaya katılan ve ülkenin en iyi ve deneyimli boksörlerinden olan Ermiş'i sayıyla yenmeyi başardı. Özekler, karşılaşma sonrasında, "Risk büyüktü. Rakibim güçlüydü. Benden daha tecrübeliydi. Bundan sonra hedefim daha büyük olacak. Avrupa şampiyonluğuna doğru kapılar açılmış oldu" dedi. Boks gecesine, EC Boxpromotion şirketinin başkanı ve Avrupa boks eski şampiyonu Oktay Urkal, şirketin 2. başkanı Erol Ceylan, Hamburg Eyalet Meclisinin bağımsız üyesi Bülent Çiftlik, Hamburg takımının Türk kökenli oyuncusu Tunay Torun ve bu takımın eski teknik direktör yardımcısı Erdinç Sözer ile çok sayıda davetli katıldı. Karşılaşmalar sonunda Ceylan, "Tecrübeli boksör Çağrı Ermiş'e karşı Gökalp Özekler'in iyi dövüşmesi bizim için büyük bir mutluluk. Özekler'in geleceğini çok parlak görüyorum. Hamburg'un yanı sıra Türkiye'de boks geceleri düzenleyeceğiz. Türk boksörlerinin geleceğini çok iyi görüyorum. Türkiye'de de çok iyi boksörler yetişiyor" dedi.