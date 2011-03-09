-İLK KEZ BİRLİKTE OYNAYACAKLAR TRABZON (A.A) - 09.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu cezası nedeniyle Kocaeli İsmetpaşa Stadı'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Piotr ve Pawel Brozek kardeşlere ilk kez birlikte lig maçında forma giyme şansı doğdu. Kasımpaşa maçı öncesi hazırlıklarını eksik bir kadroyla sürdüren bordo-mavili takımda, kart cezalıları Serkan'ın yokluğunda Piotr Brozek'in, forvette de Burak'ın yerine Pawel Brozek'in forma giymesi bekleniyor. Devre arasında Polonya'nın Wisla Krakow takımından alınan ve şu ana kadar Kayserispor maçında 18 dakika, Manisaspor maçında 5 dakika, Medical Park Antalyaspor maçında 4 dakika olmak üzere 27 dakika forma giyen Pawel Brozek, Kasımpaşa maçında forma giymesi halinde ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmış olacak. Sol kanat oyuncusu olan ancak Beşiktaş maçında Serkan'ın kart görmesiyle sağ kanatta oynayarak iyi bir performans gösteren Piotr Brozek ise şu ana dek Sivasspor ve Beşiktaş maçları olmak üzere 2 lig maçında 180 dakika forma giydi. -4 EKSİK- Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı öncesi kart cezalıları Serkan ve Burak'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Glowacki ve Engin Baytar da takımdaki yerlerini alamayacaklar. Teknik direktör Güneş'in Glowacki'nin yokluğunda savunmada Giray ve Mustafa Yumlu'ya görev vermesi bekleniyor. Sakatlıktan yeni çıkan Egemen'in de riske edilmeyebileceği öğrenildi.