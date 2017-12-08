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İlk kez bir üniversiteye emniyet müdürü atandı

Bornova İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Çankaya, Ege Üniversite'ne emniyet müdürü olarak atandı

08 Aralık 2017 01:31

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, göreve geldiği ikinci günde İzmir Valisi ve İzmir Emniyet Müdürü ile toplantı yaptı. Toplantılar sonucunda Bornova İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Çankaya, Ege Üniversitesi'ne emniyet müdürü olarak atandı.

Haber ekspres'in aktardığına göre, konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Budak, "Bornova 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Ramazan Çankaya bizim güvenlik birimlerimizle bir toplantı yaptı. Emniyet, Ege Üniversitesi ile ilgili almamız gereken tedbirler konusunda bize 3-4 maddelik rapor verdi.  Bizim için öğrencilerimiz ve onların huzuru ve güvenliği de çok önemli." dedi.

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