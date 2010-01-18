İlk kez bir tuğamiral iddianameye girdi

T24 - Ergenekon'da 4'üncü iddianame hazır... Tuğamiral Levent Görgeç ve 7 deniz kurmay albay iddianameye girdi. 2'si emekli, toplam 17 denizci için 7.5 yıl hapisten ağırlaştırılmış müebbete kadar cezalar öngörülüyor.





Ergenekon soruşturması kapsamında hazırlanan 4'üncü iddianame Poyrazköy cephaneliği oldu… 21 Nisan'da yapılan kazılarda bulunan 15'i dolu 21 lav silahı, 14 el bombası ve C3 patlayıcılarla ilgili yürütülen soruşturmanın iddianamesinde, 2'si emekli 17 denizci yer alıyor. İddianamede ilk kez bir muvazzaf tuğamiral ve 7 deniz kurmay albayın ismi yer alırken, bu kişiler hakkında örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istendi. Aralarında emekli Deniz Binbaşı Levent Bektaş'ın da bulunduğu 5 subay hakkında ise "Hükümeti ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, örgüt üyeliği ve ruhsatsız patlayıcı bulundurmaktan da ayrıca 27 yıla kadar hapis istendi.





SAT'ların arazisi



Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan bir ihbar üzerine, Poyrazköy'de SAT komandolarının eğitim alanı olarak kullandığı İstek Vakfı'na ait arazide 21 Nisan'da kazı başlatılmıştı. Kazılarda çıkan mühimmatlarla ilgili olarak Deniz Yarbay Ercan Kireçtepe, Deniz Yarbay Mustafa Turhan Ecevit, Deniz Binbaşı Eren Günay, Deniz Binbaşı Emre Onat, emekli Deniz Binbaşı Levent Bektaş ve emekli Deniz Astsubay Ergin Geldikaya tutuklanmıştı. Yarbay Turhan Ecevit daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bulunan belgelerin, Poyrazköy'deki cephaneliğin Ergenekon bağlantısını ortaya çıkardığı öne sürüldü.





5 denizciye müebbet



Ergenekon savcılarından Murat Yönder'in yürüttüğü soruşturma sonucunda, 5'i tutuklu 17 şüpheli hakkında 300 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu şüpheliler Bektaş, Kireçtepe, Günay, Onat ve sonradan tahliye olan Ecevit hakkında, 2'şer kez ağırlaştırılmış müeebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca bu 5 subay ile Geldikaya hakkında da "Ergenekon örgütü üyesi olmak" ve "ruhsatsız olarak patlayıcı madde ve silah bulundurmak" suçlarından 12 yıldan 27 yıla kadar hapis istendi.



Poyrazköy kazılarıyla ilgili hazırlanan 4'üncü Ergenekon iddianamesinde ilk kez bir muvazzaf tuğamiral ve 7 deniz kurmay albayın ismi de yer aldı. 2009 yılındaki YAŞ kararıyla Deniz Kurmay Albay iken Tuğamiralliğe terfi eden Levent Görgeç ile Deniz Kurmay Albaylar Tayfun Duman, Şafak Yürekli, Mert Yanık, İbrahim Koray Özyurt, Dora Sungunay, Muharrem Nuri Alacalı hakkında, örgüt üyeliği suçlamasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi. Tayfun Duman'ın "oramirale suikast" soruşturmasında da ifadesi alınmıştı.



İddianamede Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen ile Deniz Kıdemli Başçavuş Halil Cura, Deniz Kıdemli Başçavuş Sadettin Doğan, Deniz Kıdemli Başçavuş Ferudun Arslan hakkında, yine örgüt üyeliğinden 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi. Doğan, Arslan ve Cura'nın, Kurmay Albay Ali Türkşen'e bağlı bir Ergenekon hücresi olduğu da iddia ediliyor. Ergenekon soruşturması kapsamında, İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen arama kararlarına dayanarak, Poyrazköy Keçilik mevkisinde 21 Nisan'da başlatılan ve bir hafta süren kazılarda ele geçen mühimmatlar şöyle: "15'i dolu 21 boş lav silahı, 14 el bombası, 24 el bombası fünyesi, 450 gram C3 patlayıcı madde, 7 hakem bombası, 3 gösteri bombası, 5 bubi tuzağı, 2 kullanılmış bubi tuzağı, 23 işaret fişeği, 45 sis bombası, 15 aydınlatma fişeği, 30 metre uzunluğunda infilaklı fitil (korteks), 38 metre uzunluğunda saniyeli fitil, 3 bin 17 adet çeşitli çapta fişek ve siyah renkli kamuflaj kremi tüpü."





Suikast iddiası



Poyrazköy'de ele geçirilen malzemelerin, halen Ergenekon tutuklusu olan özel kuvvetlerden emekli Albay Levent Göktaş'ın tahliye edilmemesi durumunda, Ergenekon savcılarına yönelik gerçekleştirilecek suikast eyleminde kullanılacağı iddia edilmişti. "İrticayla Mücadele Eylem Planı" ofisinde bulunan avukat Serdar Öztürk, Levent Göktaş'ın avukatlığını yürütüyordu. Öztürk'ün ayrıca gruplar arasında 'kurye' görevi gördüğü ve "Kafes" soruşturmasındaki şüphelilere hukuki danışmanlık yaptığı öne sürülüyor.





Levent Görgeç



Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu'nun (Blackseafor) komutası, Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle Türk Deniz Kuvvetleri Komutasına devredildi. Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetleri komutanlığı;'nda Albay Mikhail Sukhval, Blackseafor'un sembolü olan bir kılıcı Tuğamiral Levent Görgeç'e vermişti.