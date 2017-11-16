İlk kez bir müftü resmi nikâh kıydı!

Müftülere nikâh kıyma yetkisinin yürürlüğe girmesinin ardından bir müftü ilk kez resmi nikâh kıydı. Bismil Belediye Başkanlığı’nın organizasyonunda düzenlenen toplu nikah töreninde Bismil İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, Mehmet Emin Sevim ile Özlem Sevim çiftinin nikahını kıydı, resmi evlilik cüzdanını da geline takdim etti.

Meclis Genel Kurulu'nda 18 Ekimdeki oturumda kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanlığına gönderilen ve müftülere de nikâh kıyma yetkisi de veren Nüfus Hizmetleri Yasası’nın Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Bismil Belediye Başkanlığı öncülüğündeki toplu nikah töreninde bir ilke imza atıldı.



Bismil Belediye Başkanlığı tarafından bu akşam saat 19.00’da ilçedeki bir düğün salonunda toplu nikâh töreni düzendi. 30 çiftin resmi nikâhının kıyıldığı törene 500 dolayında davetli katıldı. Törende ilk olarak Bismil Belediye Başkan Vekili Turgay Gülen,Ezgi ve Mesut Göknar çiftinin nikahını kıydı.Çifte mutluluklar dileyen Başkan Vekili Gülenç, evlilik cüzdanını da gelin Ezgi Göknar’a verdi.



Müftü ilk kez nikâh kıydı



Daha sonra Türkiye’de ilk kez bir müftü nikah kıydı. İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş’un, nikahı kıyarken heyecanlı olduğu görüldü. Nikâh sırasında zaman zaman gelin ve damada soru sorarken yaptığı yanlışları, gerçek nikah memuru Rıfat Akan müdahale ederek düzeltmeye çalıştı. Mehmet Emin Sevim ile Özlem Sevim çiftinin nikahını kıyan Müftü Akan, resmi evlilik cüzdanını da geline verdi. Müftü Durmuş, burada yaptığı konuşmada, kendisinin 8 çocuğu olduğunu belirterek, yeni evlenen çiftlerden en az 5’er çocuk yapmaları tavsiyesinde bulundu.



Kalan çiftlerin nikahını da belediyenin resmi nikah memuru Rıfat Akan, toplu olarak kıydı. Her soruya gelin ve damatlar, birlikte "evet" diyerek kuracakları yuvanın ilk adımını attılar.



Kıyılan nikâhların ardından Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, yeni evlenen çiftlere çamaşır ve bulaşık makinesi ile buzdolabı belgelerinin yer aldığı zarflarla birlikte Kuran’ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.



Büyük kazanlarda pişirilen kavurma ve pirinç ile güveç yemeğinin konuklara verildiği törende daha sonra Başkan Vekili Gülenç, Başkan Yardımcısı Mahmut Vural, evli çiftlerlerle birlikte yöre müziği eşliğinde halay çektiler.



Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, ikinci kez düzenledikleri toplu nikâh töreninde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Müftülerin de nikâh kıymasına olanak tanınan yasanın yürürlüğe girmesinin ardından, Türkiye’de ilk olarak müftümüz nikah kıydı. Düğün masraflarını, gelinlik ve damatlık giysileri dahil bazı beyaz eşyaları da belediye olarak biz karşıladık. Biz devletin imkanlarını vatandaşın hizmetine kullanıyoruz. Böylece insanları medeni nikah kıymaya teşvik ediyoruz. Bundan sonra farklı törenlerle halka hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.



Müftü Durmuş: Yasadışı nikâhı kıymamız mümkün değil



İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş ise daha önce dini nikâh kıydığını belirterek, ilk kez resmi nikâh kıymanın heyecanını yaşadığını söyledi. Durmuş, "İlk kez resmi bir nikâh kıydık. Bu akşam, daha önce nikâhları kıyılmış 30 çiftimizin resmi nikahını kıydık. Eskiden gece yarısında gelip bizi evden alırlardı ’gelin nikâhımızı kılın’ diye. Gidip kılıyorduk ama dini nikâhı kıyabiliyorduk. Herkesin küçük yaştaki çocukların evlilikleri artar diye endişesi vardı. Biz de evlendirme memurları gibi artık yasaların bize verdiği yasa ölçüsünde nikâh kıyacağız. Yani yasada belirtilen yaş neyse biz de o yaştan daha küçük çocukların nikâhını asla kılamayız. Yasadışı bir nikâhı kılmamız mümkün değil. Diyanetin bize verdiği yetkiler ölçüsünde resmi olarak nikâhları kıyacağız" diye konuştu. (DHA)