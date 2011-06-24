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Dünya

İlk kez bir kadın soykırım suçlusu ilan edildi

Ruandalı eski Aile Bakanı Pauline Nyiramasuhuko ile birlikte bakanın oğlu Arsene Shalom Ntahobalinu'nun da ömürboyu hapse mahkum edildiği belirtildi.

24 Haziran 2011 03:00

T24- Ruanda için kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesinin, Ruanda'da 1994'teki soykırım sorumlularından biri olduğu gerekçesiyle eski bir kadın bakanı ömürboyu hapse mahkum ettiği, eski bakanın uluslararası çapta bir yargılamayla soykırımdan suçlu bulunan ilk kadın olduğu bildirildi.




Tanzanya'nın Arusha kentinde görülen davada, Ruandalı eski Aile Bakanı Pauline Nyiramasuhuko ile birlikte bakanın oğlu Arsene Shalom Ntahobalinu'nun da ömürboyu hapse mahkum edildiği belirtildi. Eski bakan Pauline Nyiramasuhuko ile oğlunun, Ruanda'nın güneyindeki Butare'de Tutsilerin öldürülmesindeki rolleri nedeniyle insanlık suçu ve soykırım suçu işlemekle suçlanan altı kişilik bir grubun en önemli mensupları oldukları kaydedildi.

Davada ayrıca, Butare eski valisi Sylvain Nsabimana'nın 25 yıl, Nsabimana'nın halefinin 30 yıl, bölgede görev yapan iki eski belediye başkanından birinin 35 yıl diğerinin de ömürboyu hapse çarptırıldığı belirtildi. Sanıkların avukatları, görgü tanıklarının çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle müvekkillerinin beraat etmesini talep etmişlerdi.

Ruanda'da 1994'te Hutu milisleri 100 gün içinde 800 bin dolayında Tutsi ve ılımlı Hutu'yu öldürmüştü.

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