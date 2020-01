İlk kez bir İngiltere Başbakanı ne kadar vergi ödediğini açıkladı

Panama Belgeleri’nde babasının offshore yatırım fonu olduğunun ortaya çıkmasından sonra bu fondan hisse satarak 19 bin sterlin kar elde ettiğini açıklayan ve bu bilgiyi daha önce gizlediği için istifa çağrılarına hedef olan İngiltere Başbakanı David Cameron baskılar üzerine vergi beyannamesini açıkladı.

Bu beyannameye göre, Cameron 2014-15 döneminde 200.000 sterlinden (yaklaşık 282 bin dolar) fazla gelir elde etti ve 76.000 sterlin (107 bin dolar) vergi ödedi.

2009-2015 döneminde ise Cameron’un 1.1 milyon sterlinlik geliri için 400 bin dolar vergi ödediği görülüyor.

Bu kazancın büyük bölümünü kira gelirlerinin oluşturduğu belirtiliyor. Cameron’un 2010-2015 arasındaki yıllık maaşının 145 bin sterlin (204 bin dolar) olduğu belirtiliyor.

Cameron, Cumartesi günü süreci kötü yönettiğini kabul etmişti.

İlk kez bir İngiltere başbakanı ne kadar vergi ödediğini açıklıyor.

Cumartesi günü Londra’da yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı bir protesto gösterisinde Cameron istifaya çağrılmıştı.