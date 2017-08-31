İlk kez bir Genelkurmay Başkanı'nın eşi, resepsiyonda başörtüsü ile görüntülendi

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resepsiyon düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın bahçesinde düzenlenen resepsiyon, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim okunurken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın iki tarafında eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve eşi Şule Akar yer aldı.

Törene katılan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar, Kuran-ı Kerim tilaveti ve ardından edilen dua boyunca başını şalla örttü. Böylece ilk kez bir Genelkurmay Başkanı eşi, bir resepsiyonda başörtüsü ile görüntülenmiş oldu.