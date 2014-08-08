İlk kez Avrupa'ya giden Karabükspor tur atladı: 1-1

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Kardemir Karabükspor, Norveç ekibi Rosenborg ile deplasmanda karşılaştı.



Pal Andre Helland ve Hakan Özmert'in karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 sona ererken, bu sonuçla Kardemir Karabükspor bir üst tura yükselmeyi başardı.

Karabük'te bir hafta önce oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

7’nci dakikada orta saha çizgisine yakın bir yerden serbest atış kullanan Rosenborg'da, Skjelvik topu Helland'a çıkardı. Helland düzgün bir vuruşla golü buldu.

34’te Kumbela'nın yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonu takip eden Hakan Özmert skora denge getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı.

Karabükspor, evinde 0-0 biten maçın rövanşından 1-1’lik sonuçla ayrıldı ve deplasmanda attığı gol sayesinde tur atladı.

İlk kez Avrupa’da mücadele eden Karabük’ün UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi yarınki kura çekiminin ardından belli olacak.

Karabükspor'un yeni transferleri Tanju Kayhan, Domi Kumbela, Abdou Traore ve Emre Güngör Rosenborg deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı.

Karşılaşmayı yaklaşık 6 bin seyirci izledi. Trondheim kentinde yaşayan az sayıda Türk de Karabükspor'u destekledi.