İlk kez atanacak öğretmenler için 40 yaş sınırı kalktı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar için 40 yaş şartı arayan madde yönetmelikten kaldırıldı.

Değişiklik yapılan yönetmelikte, "6/5/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır" denildi.

Kaldırılan maddede, "Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz" ifadeleri yer alıyordu.

Ayrıca aynı yönetmeliğin bedensel engellilerin atamaları başlığı altında, 55’inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan; "(3) Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmaları gerekir" ifadesi de yönetmelikten çıkarıldı.