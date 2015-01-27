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İlk kez Ankara'da yapılacak Holokost anmasına Cemil Çiçek katılacak

Bilkent Üniversitesi’ndeki program, resmi tören nezdinde Ankara’da ilk anma olacak

27 Ocak 2015 10:16

Yahudi Soykırımı’nın 70’inci yılında ilk kez Ankara’da düzenlenen Uluslararası Holokost Anma Günü’ne Meclis Başkanı Cemil Çiçek de katılıyor. Bilkent Üniversitesi Konser Salonu’nda bu akşam gerçekleştirilecek anma etkinliğinde Çiçek, Musevi Cemaati temsilcileriyle birlikte mum yakma törenine katılacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Bilkent Üniversitesi’ndeki program, resmi tören nezdinde Ankara’da ilk anma olacak. Türkiye’de Holokost kurbanlarının anıldığı törenler şimdiye kadar İstanbul’da yapılmıştı. Holokost kavramı, 2’nci Dünya Savaşı yıllarında Museviler başta olmak üzere, Roman ve engelliler dahil 6 milyondan fazla masum insanın Nazi rejimi ve işbirlikçilerince Avrupa’nın çeşitli yerlerinde bürokratik yollar kullanılarak sistematik şekilde ve vahşice katledilmelerini içeriyor.

 

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