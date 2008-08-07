İlk kez 12 spor dalında katılıyoruz

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Çin'in başkenti Pekin'de 8-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek 29. Yaz Olimpiyat

Oyunları'nda Türkiye, olimpiyat tarihinde ilk kez 12 spor dalında temsil edilecek Türk Olimpiyat Takımı; atletizm, güreş, halter, tekvando, boks, yüzme, yelken, masa tenisi, okçuluk, atıcılık, judo ve bisiklette mücadele edecek Türkiye olimpiyatlarda bundan daha önce en çok spor dalında, 11 branşla 1992 Barcelona Olimpiyat Oyunları'nda temsil edilmişti. 2004 Atina'da ise Türkiye 10 branşta mücadele etmişti.



En çok sporcuyla katılım



Türk Olimpiyat Takımı, Pekin 2008'de en çok branşta yarışmanın yanı sıra, ayrıca en çok sporcuyla da mücadele edecek. 68 sporcuyla madalya mücadelesi verecek olan Türkiye, daha önce Londra 1948'de 67 sporcuyla temsil edilmişti.Atina 2004'te Türk Olimpiyat Takımı 66 sporcudan oluşuyordu.



En kıdemli Derya Büyükuncu



Pekin'de mücadele edecek Türk Olimpiyat Takımı içinde olimpiyat deneyimi en fazla olan sporcu Derya Büyükuncu. Kafilede yer alan 68 Türk sporcu içinde milli yüzücü Derya Büyükuncu 5. kez olimpiyat oyunlarında yer alacak.1992 Barcelona, 1996 Atlanta, 2000 Sydney, 2004 Atina kafilelerinde yer alan 32 yaşındaki Büyükuncu, 2008 Pekin'de 100 ve 200 metre sırtüstü branşlarında yüzecek.Güreşte Şeref Eroğlu ve okçulukta Zekiye Keskin Şatır 4. kez olimpiyat kafilesinde yer alırken, Nazmi Avluca (güreş) ve Ertuğrul İçingir

(yelken) 3. kez olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek.



Masa tenisinde ilk kez



Türkiye, olimpiyatlar tarihinde ilk kez masa tenisi dalında temsil edilecek.Çin asıllı sporcular Melek Hu ile Cem Zeng, Türkiye'ye masa tenisi branşında madalya kazandırmaya çalışacak.



Gözler onları arayacak



Pekin'deki olimpiyat oyunlarında Türk Olimpiyat Takımı, Hamza Yerlikaya ile Halil Mutlu gibi çok önemli 2 madalya umudundan yoksun mücadele edecek.Sakatlığı nedeniyle sporculuk hayatını noktalamak zorunda kalan "Asrın Güreşçisi" Hamza Yerlikaya ile yine sakatlığı nedeniyle oyunlara katılamayan milli halterci Halil Mutlu, Pekin'de gözlerin arayacağı

dünyaca ünlü iki Türk sporcu olacak.



Bisiklette 32 yıl sonra



Türkiye, bisiklet sporunda olimpiyatlarda 32 yıl sonra yer alacak.Dağ bisikleti branşında BRİSA Sporlu Bilal Akgül, Türkiye adına 32 yıl sonra olimpiyat heyecanı yaşatacak.Türkiye daha önce 1976 Montreal Olimpiyatları'nda Erol Büyükbakırcı ile bu spor dalında temsil edilmişti.



Olimpiyat sonrası jübile



Pekin Olimpiyat Oyunları, bazı Türk sporcuların kariyerlerine nokta koyacağı organizasyon alacak.Milli güreşçiler Şeref Eroğlu ve Nazmi Avluca, olimpiyatlar öncesinde yaptıkları açıklamalarda, bu büyük organizasyonla aktif sporculuk kariyerlerini noktalamak istediklerini söylemişlerdi.Bu arada yarınki açılış töreninde Türk Bayrağı'nı taşıyacak olan güreşçi Mehmet Özal'ın da olimpiyatların ardından sporculuk hayatını tamamlama olasılığı bulunuyor.



Olimpiyat sonrası düğün



Türk kafilesinde yer alan Avrupa şampiyonu tekvandocu Sibel Güler ile olimpiyat şampiyonu halterci Taner Sağır, olimpiyatların ardından evlenmeyi planlıyor.Her iki sporcu da Pekin'den madalya ile dönüp, çifte sevinç yaşamak amacındalar.Bu arada güreşçi Tevfik Odabaşı da olimpiyatların ardından evlilik hazırlıkları yapıyor.



Bahram Muzaffer'e piyango



Olimpiyatlarda Türkiye adına mücadele edecek olan milli boksör Bahram Muzaffer, Pekin'de sürpriz biçimde mücadele edecek.Eleme müsabakasında yenildiği Ukraynalı sporcunun doping kullandığının tespit edilmesinin ardından olimpiyatlara davet edilen Bahram Muzaffer, 81 kiloda Türkiye'yi temsil edecek.



Fenerbahçe'nin milli gururu



Pekin'de mücadele edecek toplam 68 Türk sporcu içinde kulüpsel bazda en fazla temsil Fenerbahçe'ye ait.Sarılacivertli kulüp, çeşitli branşlarda tam 17 sporcusunun olimpiyatlarda mücadele edecek olmasının gururunu yaşıyor.Fenerbahçe'yi, 8 sporcuyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü takip ediyor.



Aile boyu temsil



Türkiye Olimpiyat Takımı'nda 2'şer kardeş sporcu bulunuyor.Tekvandoda Bahri Tanrıkulu ilekız kardeşi Azize Tanrıkulu, yelkende de ikiz kardeşler Deniz Çınar ve Ateş Çınar, Pekin'de adeta aile boyu madalya mücadelesi verecek.



Çinliler Çin'e karşı



Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilecek 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına iki Çin asıllı sporcu da mücadele edecek.Masa tenisinde Melek Hu ile Cem Zeng, kendi ülkelerindeki olimpiyatta Türkiye adına madalya arayacak.



En genç Ediz



2008 Pekin Olimpiyatları'nda yüzmede mücadele edecek olan 15 yaşındaki

Ediz Yıldırımer, Türkiye'nin oyunlara katılan en küçük sporcusu olma

özelliğini taşıyor.FMV Işıkspor Kulübü'nün sporcusu olan Ediz Yıldırımer, Pekin'de 1500

metre serbestte yarışacak.



En yaşlı Sudak



Pekin Olimpiyat Oyunları'na katılan Türk sporculardan Svetlana Sudak, en

yaşlı sporcu oldu.Atletizmde çekiç atma dalında Türkiye adına yarışacak olan Belarus

asıllı Sudak, oyunlarda mücadele edecek en yaşlı (37) Türk sporcu olacak.



En hafif Elvan



Türk Olimpiyat Takımı'nın 68 kişilik kadrosunda en az kiloya sahip olanı

Elvan Abeylegesse. Etiyopya asıllı atlet sadece 40 kilo.



En ağır



Türk Olimpiyat Takımı'nın en ağır sporcusu ise, atlet Ercüment Olgundeniz Disk atma dalında yarışacak olan Olgundeniz 148 kilo.



En kısa Akgül



Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü verilerine göre Türk Olimpiyat Takımı içinde boyu en kısaolanı güreşçi Sezar Akgül.Sezar Akgül'ün boyu 1.50 metre. Şampiyon halterci Nurcan Taylan'ın boyu ise 1.52 metre.



En uzun Olgundeniz



Türk kafilesinde boyu en uzun olan sporcu ise, aynı zamanda en ağırı olan atlet Ercüment Olgundeniz.Olgundeniz'in boyu 1.98 metre.

