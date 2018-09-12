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İlk iş gününde canından oldu

Yiğit SOYLU/BAYINDIR (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bayındır ilçesinde, Rıdvan Can (19), çalıştığı hazır beton firmasının şantiyesinde, temizlemek için içine girdiği beton makinesinin aniden çalışması üzerine yaşamını yitirdi

12 Eylül 2018 22:24

Yiğit SOYLU/BAYINDIR (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Bayındır ilçesinde, Rıdvan Can (19), çalıştığı hazır beton firmasının şantiyesinde, temizlemek için içine girdiği beton makinesinin aniden çalışması üzerine yaşamını yitirdi. Can\'ın bugün işe başladığı öğrenildi.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Bayındır\'ın kırsal Zeytinova Mahallesi\'ndeki bir hazır beton firmasının şantiyesinde meydana geldi. Şantiyede işçi olarak çalışan Rıdvan Can, temizlik yapmak için beton makinesinin içine girdi. İddiaya göre, bu sırada beton makinesi aniden çalışması üzerine, Can içerde sıkışarak yaşamını yitirdi. Bugün şantiyedeki ilk iş günü olduğu öğrenilen Can\'ın cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerini ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Jandarma, Can\'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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