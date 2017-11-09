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İlk iş gününde 4'ncü kattan düşüp öldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışmaya başlayan  Suriye uyruklu 22 yaşındaki Cesim El Halife, işe başladığı ilk günde dengesini yitirince 4'üncü kattan düşerek öldü

09 Kasım 2017 17:05

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışmaya başlayan  Suriye uyruklu 22 yaşındaki Cesim El Halife, işe başladığı ilk günde dengesini yitirince 4\'üncü kattan düşerek öldü.
Olay, saat 09.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karakulak Mahallesi Arifbey Sokak\'ta  bulunan bir apartman inşaatında meydana geldi. Bir inşaatta bugün çalışmaya başlayan Cesim El Halife, iddiaya göre, 4\'üncü katta kalıp çaktığı sırada dengesini yitirince toprak zemine düşerek ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan El Halife, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cesim El Halife, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnşaattaki diğer işçiler çalışmaya devam etti. Soruşturma sürdürülüyor.

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