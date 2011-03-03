-İLK İKİ AYDA ENFLASYON ARTTI ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0,73, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 1,72 arttığını açıkladı. TÜİK'in 2003 baz yıllık verilerine göre, Şubat ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 4,16, ÜFE'de yüzde 10,87 oldu. Bu yıl iki ayda, TÜFE'de yüzde 1,14, ÜFE'de yüzde 4,13 oranında artış gerçekleşti. Şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,76, üretici fiyatlarında yüzde 9,23 düzeyinde oldu.