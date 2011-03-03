T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İLK İKİ AYDA ENFLASYON ARTTI ANKARA (A.A)

03 Mart 2011 12:16

-İLK İKİ AYDA ENFLASYON ARTTI ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0,73, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 1,72 arttığını açıkladı. TÜİK'in 2003 baz yıllık verilerine göre, Şubat ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 4,16, ÜFE'de yüzde 10,87 oldu. Bu yıl iki ayda, TÜFE'de yüzde 1,14, ÜFE'de yüzde 4,13 oranında artış gerçekleşti.  Şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,76, üretici fiyatlarında yüzde 9,23 düzeyinde oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24