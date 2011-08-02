-İLK İFTAR YAPILDI KARS (A.A) - 01.08.2011 - Türkiye'de Ramazan ayının ilk iftarı yapılırken, Ramazanın ilk iftar topu da tarihi Kars Kalesi'nden atıldı. Türkiye'nin birçok şehrinde sürdürülen iftar topu atma geleneği Kars'ta da devam ediyor. Kars Valiliğince 7 yıldır geleneksel hale getirilen iftar topu, bu yıl da akşam ezanı eşliğinde tarihi Kars Kalesi'nden atıldı. İftar topunun atılması için kaleye çıkan Vali Ahmet Kara, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kafkasya'nın Anadolu'ya açılan kapısı olan serhat ili Gazi Kars'tan ilk iftar topunun atılışının heyecan verici olduğunu söyledi. Kars halkına, ramazan ayının sağlık mutluluk getirmesini dileyen Kara, şöyle konuştu: ''Osmanlı'dan günümüze kadar gelen top atma geleneği, Selçuklulardan ve Osmanlılar tarafından onarılarak bugüne kadar gelmiş. Burası Türkiye'nin top atılan ilk ili olarak ramazan tarihine geçiyor. Bizim top atışımızdan sonra Edirne'ye kadar tüm illerde top atışlarıyla Müslümanlar oruçlarını açacaklar.'' -SELİMİYE GÖLGESİNDE İLK İFTAR- EDİRNE - Onbir ayın sultanı Ramazan'ın ilk iftarını Selimiye gölgesinde açmak isteyenler, Selimiye Camisi'nin bahçesindeki iftar çadırını doldurdu. Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca Selimiye Meydanı'nda 750 kişilik iftar çadırı kuruldu. AK Parti Edirne milletvekili Mehmet Müzezzinoğlu tarafından karşılanan ilk gece iftar masrafında vatandaşlara çorba, tas kebabı pilav menüsü verildi. Ezanın okunmasının ardından çadır çoğunluğunu Roman vatandaşların oluşturduğu çok sayıda kişi, bir anda çadıra girince zaman zaman izdiham yaşandı. -VATANDAŞLAR ORUÇ BABA'YA AKIN ETTİ- İSTANBUL - İstanbul'da çok sayıda vatandaş, Ramazan ayının ilk iftarında orucunu açmak ve dilekte bulunmak için Fatih'teki Oruç Baba Türbesi'ne akın etti. Çoğunluğu kadın olan ziyaretçiler, iftardan saatler önce Oruç Baba Türbesi'ne gelerek birbirlerine şeker, su ve sirke dağıttı. Kuran'ı Kerim okuyarak ve dua ederek iftar saatini bekleyen yüzlerce kişi, yanlarında getirdikleri cüzdan, ev ve araba anahtarı gibi çeşitli eşyalarını türbe taşına sürerek dilekte bulunurken, ezanın okunmasıyla birlikte, inanışa göre Oruç Baba'nın yaptığı gibi sirke ve ekmekle oruçlarını açtı.