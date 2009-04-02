İlk icraat heykel sökmek!

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir süre önce tartışmalara neden olan kadın ve erkek figürlü "Aşk Yağmuru" adlı heykel, göreve yeni seçilen Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün talimatıyla söküldü.



Görevi devralan MHP'li Belediye Başkanı Mustafa Gül, Çınarlı Kavşağı'nda bulunan, heykeltıraş Zafer Sarı tarafından yapılmış kadın ve erkek figürlü heykeli kaldırttı.



Heykelin belediye ekiplerince sökülüşü, Kemer esnafı ve turistler tarafından da ilgiyle izledi.



Gül, yaptığı açıklamada, bu heykele karşı olduğunun kamuoyunca bilindiğini belirterek, daha önce de kaldırılması için Kaymakamlığa dilekçe verdiğini söyledi.



Heykelin bir tarafında cami, bir tarafında ise lise olduğunu ifade eden Gül, "Seçim sırasında bölgede ziyaret ettiğimiz evlerde vatandaşların ilk sorusu heykelin kaldırılıp, kaldırılmayacağıyla ilgiliydi. Biz turistlerle ilgili de bir araştırma yapmıştık. Onlar da heykelin kaldırılmasını istemişlerdi" dedi.



Yerine Eyfel Kulesi benzeri yapı



Heykelin bulunduğu alana Paris'teki Eyfel Kulesi benzeri bir yapı inşa edeceklerini, içinde de kafeterya ve restoranlar bulunacağını dile getiren Gül, bu şekilde bulvarın cazibe merkezine dönüşeceğini söyledi.



Heykelin kaldırılmasından büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Gül, "Çok mutluyuz. Heykeli hiçbir yere koymayacağız. Heykeli yapan eğer bir yerde kullanacaksa gelsin götürsün" diye konuştu.



2004 yılında CHP'den seçilip daha sonra AKP'ye geçen eski başkan Hasan Şeker tarafından heykeltıraş Zafer Sarı'ya yaptırılan ve Çınarlı Kavşağı'na konulan "Aşk Yağmuru" adlı heykel, "müstehcen olduğu" gerekçesiyle Kemer'de bazı çevrelerin tepkisine neden olmuştu.



Mustafa Gül, kadın ve erkek figürlerinin yer aldığı heykelin genç kızların ahlakını, ailelerin huzurunu bozduğunu öne sürerek heykelin kaldırılmasını istemişti. Tartışmalar üzerine, Antalya Valiliği inceleme başlatmıştı.

