İlk iade Galata Rum Okulu

T24 - Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1974 yılında hazineye geçen Galata Rum İlkokulu'na ait binanıyı vakfa iade etma kararı aldı. İşlemlerin 2 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.



Cemaat vakıflarının mallarıyla ilgili ilk iade gerçekleşti. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Galata Rum İlkokulu Vakfına ait okul binasının vakfa iadesini kararlaştırdı.



Geçen yıl Ağustos ayında onaylanan tasarıyla birlikte cemaat mallarının iade edilmesine ya da karşılığında tazminat ödenmesine karar verildi.



Tasarı yasalaştıktan sonra ilk başvuru Galata Rum İlkokulu'ndan gelmişti.



Vakıflar Meclisi toplantısında, Galata Rum İlkokulu Vakfının İstanbul'daki okul binasının iadesi için yaptığı başvuru değerlendirildi.



Vakfın ibraz ettiği, Galata'daki Rum İlkokulunun kendilerine ait olduğunu gösteren belgeleri inceleyen Vakıflar Meclisi, Vakıflar Kanunu'na 28 Ağustos 2011'de eklenen geçici 11. madde çerçevesinde kararını verdi. Vakıflar Meclisi, okul binasının vakfa iadesinin yapılabileceğini kararlaştırdı.



Vakıflar Genel Müdürlüğü başvuruyu onayladı ve Galata Rum İlkokulu'nun cemaate iadesine karar verildi.



Galata'daki İlkokul binasının, 1936 yılında verilen beyannamede, vakfın mülkleri arasında gösterildiği ve 1974 yılından sonra hazineye geçtiği öğrenildi.



Vakıf yetkilileri, okul binasının iade işlemlerinin 2 ay içerisinde tamamlanacağını bildirdi.



Bu arada, mallarının iadesi için 13 azınlık vakfının Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvurduğu öğrenildi.



