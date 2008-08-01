İlk hedef ligde kalmak

Antalyaspor Kulübü Başkanı Hasan Akıncıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri gazetecilerle tanışmak amacıyla düzenlenen yemeğe katıldılar.





Başkan Akıncıoğlu yemekte, Antalyaspor'un yeni sezon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Antalyaspor'un önümüzdeki dönemlerde daha iyi duruma geleceğini belirten Akıncıoğlu, yeni transferler konusunda bir gelişme olmadığını kaydetti. Akıncıoğlu, ''Transfer için şu anda düşündüğümüz, görüştüğümüz bir isim yok'' dedi.





Kırmızı-beyazlı takımın Avusturya'da kampta olduğunu ve kendisinin de futbolcuları ziyaret etmek istediğini anlatan Akıncıoğlu, ''İlk hedefimiz ligde kalmak, ikinci hedefimiz de ligi onuncu sırada tamamlamaktır. Oyuncularımızın kamp çalışmalarından memnunuz. Ancak bazı olumsuzluklar yaşadık. Souzo çalışmalara geç katıldı. Bu konuda bir rahatsızlık yaşıyoruz. Souzo'ya geç geldiği için ceza verilecek'' dedi.





Antalyalılar'ın takımlarına sahip çıkmalarını isteyen Akıncıoğlu, kulüp gelirlerinde de iyileştirici çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Reklam ve forma satışlarından 5 milyon YTL gelir beklediklerini anlatan Akıncıoğlu, ''Reklam ve forma satışı, televizyon gelirleri, kombine bilet satışlarıyla çeşitli gelirlerimizi daha da artırmak istiyoruz. Reklam ve diğer gelirlerimiz 20 milyon YTL'yi buluyor. Sponsorluklarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Antalya'da tanıtım, reklam ihtiyacı olan firmaların bu eksikliklerini gidermek için Antalyaspor'u kullanmalarını istiyoruz. Bu yönde stadyumdaki reklam alanları konusunda çalışmalar yaptık. Futbolcularımızın forma ve eşofmanları üzerinde birçok reklam imkanı yaratıyoruz'' diye konuştu.