-İlk hafta maçları tamamlandı ANKARA (A.A) - 15.09.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi ilk hafta karşılaşmaları, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı. Alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle: Manchester City: 1 - Napoli: 1 Villarreal: 0 - Bayern Münih: 2 Lille: 2 - CSKA Moskava: 2 İnter: 0 - Trabzonspor: 1 Basel: 2 - Otelul Galati: 1 Benfica: 1 - Manchester United: 1 Dinamo Zagreb: 0 - Real Madrid: 1 Ajax: 0 - Lyon: 0 A Grubu ------- Takım O G B M A Y P ------------------------------------------------- 1- Bayern Münih 1 1 0 0 2 0 3 2- Napoli 1 0 1 0 1 1 1 3- Manchester City 1 0 1 0 1 1 1 4- Villarreal 1 0 0 1 0 2 0 ------------------------------------------------- Program: 27 Eylül - Bayern Münih - Manchester City Napoli - Villarreal B Grubu ------- Takım O G B M A Y P ------------------------------------------------- 1- Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3 2- CSKA Moskova 1 0 1 0 2 2 1 3- Lille 1 0 1 0 2 2 1 4- İnter 1 0 0 1 0 1 1 ------------------------------------------------- Program: 27 Eylül - CSKA Moskova - İnter Trabzonspor - Lille C Grubu -------- Takım O G B M A Y P ------------------------------------------------- 1- Basel 1 1 0 0 2 1 3 2- Manchester United 1 0 1 0 1 1 1 3- Benfica 1 0 1 0 1 1 1 4- Otelul Galati 1 0 0 1 1 2 0 ------------------------------------------------- Program: 27 Eylül - Manchester United - Basel Otelul Galati - Benfica D Grubu -------- Takım O G B M A Y P ------------------------------------------------- 1- Real Madrid 1 1 0 0 1 0 3 2- Lyon 1 0 1 0 0 0 1 3- Ajax 1 0 1 0 0 0 1 4- Dinamo Zagreb 1 0 0 1 0 1 0 ------------------------------------------------- Program: 27 Eylül - Lyon - Dinamo Zagreb Real Madrid - Ajax