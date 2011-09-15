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Spor

İlk hafta maçları tamamlandı ANKARA (A.A)

15 Eylül 2011 05:08

-İlk hafta maçları tamamlandı ANKARA (A.A) - 15.09.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi ilk hafta karşılaşmaları, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı. Alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle: Manchester City: 1 - Napoli: 1 Villarreal: 0 - Bayern Münih: 2 Lille: 2 - CSKA Moskava: 2    İnter: 0 - Trabzonspor: 1  Basel: 2 - Otelul Galati: 1 Benfica: 1 - Manchester United: 1 Dinamo Zagreb: 0 - Real Madrid: 1 Ajax: 0 - Lyon: 0 A Grubu ------- Takım                   O   G   B   M   A   Y   P ------------------------------------------------- 1- Bayern Münih         1   1   0   0   2   0   3  2- Napoli               1   0   1   0   1   1   1  3- Manchester City      1   0   1   0   1   1   1  4- Villarreal           1   0   0   1   0   2   0  ------------------------------------------------- Program:  27 Eylül - Bayern Münih - Manchester City                  Napoli - Villarreal    B Grubu ------- Takım                   O   G   B   M   A   Y   P ------------------------------------------------- 1- Trabzonspor          1   1   0   0   1   0   3  2- CSKA Moskova         1   0   1   0   2   2   1  3- Lille                1   0   1   0   2   2   1  4- İnter                1   0   0   1   0   1   1 ------------------------------------------------- Program:  27 Eylül - CSKA Moskova - İnter            Trabzonspor - Lille  C Grubu -------- Takım                   O   G   B   M   A   Y   P ------------------------------------------------- 1- Basel                1   1   0   0   2   1   3  2- Manchester United    1   0   1   0   1   1   1  3- Benfica              1   0   1   0   1   1   1  4- Otelul Galati        1   0   0   1   1   2   0 ------------------------------------------------- Program: 27 Eylül - Manchester United - Basel                     Otelul Galati - Benfica     D Grubu -------- Takım                   O   G   B   M   A   Y   P ------------------------------------------------- 1- Real Madrid          1   1   0   0   1   0   3  2- Lyon                 1   0   1   0   0   0   1  3- Ajax                 1   0   1   0   0   0   1  4- Dinamo Zagreb        1   0   0   1   0   1   0  ------------------------------------------------- Program: 27 Eylül - Lyon - Dinamo Zagreb              Real Madrid - Ajax          

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