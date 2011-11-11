-İlk hacı kafilesi İstanbul'a döndü İSTANBUL (A.A) - 11.11.2011 - Hac ibadetini gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan'a giden hacı kafilelerinden ilki İstanbul'a döndü. Suudi Arabistan Havayollarına ait uçakla Cidde'den gelen hacı kafilesini, Atatürk Havalimanı'nda aileleri ve yakınları sevinçle karşıladı. Akrabaları da hac ibadetinden dönen İstanbul Valisi Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hac yolculuğunun en kutsal yolculuk olduğunu belirterek, ''Eniştelerim hac görevi için gitmişlerdi. Onları karşılamak için geldim. Mübarek beldeyi ziyaret etmek kadar bu hayatın farklı bir güzelliği yoktur'' dedi. Mutlu, hac niyetinde olan herkesin bu ibadeti yerine getirmesi için dua ettiğini kaydederek, ''Hacılarımızla burada buluştuk. İnşallah geride kalan hacılarımız da sağlıklı bir şekilde yurda, ailelerine dönerler. Tüm hacılarımızın hacılıkları mübarek olsun. Herkesten milletimiz, devletimiz, kardeşliğimiz, birliğimiz, ülkemizin huzuru ve tüm insanlığın barışı için dua etmelerini istemiştik. Bol bol dualar edildi. İnşallah bu güzel duaların hürmetine, ülkemize ve tüm dünyaya barış dolu uzun yıllar nasip olur'' şeklinde konuştu.