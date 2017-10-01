İlk gol: 81 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 97 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen işyerlerine yönelik 81 ilde "ilk gol" ismiyle düzenlediği operasyonlarda 97 kişi gözaltına alındı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalarda 81 ilde yasadışı bahis oynatıldığı belirlenen 3 bin 369 iş yeri tespit edildi. "İlk Gol" adı verilen uygulamada bin 529 ekip ve 4 bin 829 personel görev yaptı. Sabah saatlerinde 81 ilde başlanan uygulama akşam saatlerine kadar devam etti. Yapılan operasyonlarda yasa dışı bahis oynatan ve oynayan birçok kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Yasa dışı bahis oynatan iş yerleri ve kişilere, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi uyarınca 3 yıldan 5 yıla kadar adli işlem yapılacak. Oynayan kişilere de aynı kanun gereğince 5 bin ile 20 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak.

97 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğünce yasadışı bahis oynatıldığı tespit edilen işyerlerine yönelik 81 ilde düzenlenen "ilk gol" uygulamasında, 97 kişi gözaltına alındı. Oynatan ve oynayanlar hakkında toplam 845 bin TL para cezası kesildi.



2017-2017 futbol liglerinde sezonunun başlaması üzerine yasadışı oynanan bahis oyunlarına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü çalışma başlattı. Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalarda 81 ilde yasadışı bahis oynatıldığı belirlenen 3 bin 369 iş yeri tespit edildi. "İlk Gol" adı verilen uygulamada bin 529 ekip ve 4 bin 829 personel görev yaptı. Sabah saatlerinde 81 ilde başlanan uygulama, akşam saatlerine kadar devam etti. Yasadışı bahis oynatan 227 kişi hakkında adli, 169 kişi hakkında da yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı. Oynatan ve oynayanlar hakkında toplam 845 bin TL para cezası kesildi.

Uyuşturucu madde bulundu

Uygulamalarda, 48'i çeşitli suçlardan aranan 97 kişi de gözaltına alındı. Ayrıca, 197 adet bilgisayar, 55 adet yazıcı, 133 bin TL para, 1 adet tabanca, 3 adet mermi, 1 adet kuru sıkı tabanca, 13 adet cep telefonu, 17 adet senet, az miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ele geçirildi.



Yasa dışı bahis oynatan iş yerleri ve kişilere, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi uyarınca 3 yıldan 5 yıla kadar adli işlem yapılacak. Oynayan kişilere de aynı Kanun gereğince 5 bin ile 20 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak.