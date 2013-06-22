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Gezi Parkı anketi: Halk yeşil alandan yana

Gezi Parkı konusunda ilk anket sonucu alındı, ankete katılanların 3’te 2’si Gezi Parkı’nın park olarak kalmasını istiyor

22 Haziran 2013 11:52

Hükümet, “plebisit”le halkın görüşünü almak için çalışmalara başlamışken, Gezi Parkı’yla ilgili yapılan ilk sonuçları geldi. Metropoll Araştırma Şirketi’nin 3-12 Haziran tarihleri arasında 31 ilde 2 bin 818 kişiyle yaptığı ankette, ankete katılanların 3’te 2’si Gezi Parkı’nın yeşil alan olarak kalmasını istedi. Gezi Parkı’nın yeşil alan olarak kalmasını isteyenlerin oranı yüzde 62.9, Topçu Kışlası yapılmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 23.3 olarak belirlendi.
 
Anketten Gezi Parkı dışında bir sonuç daha çıktı. Yapılan ankette, Başkanlık sistemine karşı çıkanların oranı da yükseldi. Oysa ki geçen yıl haziran ayında yapılan ankette başkanlık sistemine evet diyenlerin oranı 43.2 olarak belirlenirken, yapılan son ankette destek oranı yüzde 30.9’a geriledi. Geçen haziranda yüzde 37.7 olarak belirlenen başkanlık sistemine karşı çıkanların oranı da bu ankette yüzde 42.9’a yükseldi. Ankete katılanların yüzde 49.9’u hükümetin otoriterleştiğini düşündüğünü söylerken, demokratikleştiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 36 oldu. “İnsanların yaşam biçimine ve tercihlerine hükümetin müdahalesinin arttığını düşünüyor musunuz?” sorusuna da yüzde 54.4 oranında “evet” yanıtı gelirken, “hayır” diyenlerin oranı ise yüzde 40.4 oldu.
 

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