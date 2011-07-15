-İLK FİNALİST SIRBİSTAN İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - Voleybol Bayanlar CEV Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin ilk karşılaşmasında Sırbistan, Çek Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi. Bu sonuçla finale adını yazdıran ilk ekip olan Sırbistan, Türkiye-Bulgaristan maçının galibiyle yarın şampiyonluk maçına çıkacak. Salon: Burhan Felek Hakemler: Eldar Aliyev (Azerbaycan) xxx, Susana Maria Rodruguez Jativa (İspanya) xxx Sırbistan: Molnar xxx, Krsmanovic xxx, Ognjenovic xxx, Malagurski xxx, Rasic xxx, Brakocevic xxx (Popovic xxx) Çek Cumhuriyeti: Muhlsteinova xxx, Havelkova xx, Svobodnikova xxx, Havlickova xx, Barborkova xx, Pastulova xx (Jasova xx, Kossanyiova x, Vanzurova x, Kubinova x) Setler: 25-18, 25-17, 25-22 Süre: 75 Dakika (23, 24, 28)