-İlk finalist Kvitova oldu İSTANBUL (A.A) - 29.10.2011 - TEB BNP Paribas WTA Championships dünya kadınlar tenis şampiyonasında tekler yarı final maçında Çek Petra Kvitova, Avustralyalı Samantha Stosur'u 2-1 yenerek, ilk finalist oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan şampiyonanın beşinci gününde teklerde ilk yarı final maçında bu yılın Wimbledon galibi Kvitova, ABD Açık 2011 şampiyonu Stosur'u 5-7, 6-3 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti. Karşılaşmaya rakibinin servisini kırarak başlayan Çek raket, kendi servis oyununu da alarak, 2-0 öne geçti. 8. oyunda 40-0 geriden gelerek, rakibinin servisini kıran Stosur, 9. oyunu da alarak, maçta 5-4 öne geçmeyi başardı. Kvitova, servis kullandığı 10. oyunu alarak, 5-5 eşitliği sağladı. Ancak 11. oyunu alan Stosur, 12. oyunda da rakibinin servisini kırarak, ilk seti 7-5 kazanıp, 1-0 öne geçti. İkinci setin 3. oyununda rakibinin servisini kıran Kvitova, 4. oyun sonunda 3-1 öne geçti. 5. oyunda 40-0 öne geçen Çek tenisçi, 3 kez rakibinin servisini kırma şansını değerlendiremeyince, geriden gelen Stosur oyunu alıp, durumu 3-2 yaptı. İki servis oyununu alan Kvitova, 9. oyunda da rakibinin servisini kırıp, 2. seti 6-3 kazanarak, maçta 1-1 eşitliği sağladı. Üçüncü sete iyi başlayan Çek raket, iki kez rakibini servisini kırıp, üst üste 5 oyun alarak, 5-0 öne geçti. Maçı bırakmayan Stosur, arka arkaya 3 oyun alarak, 8. oyun sonunda durumu 5-3 yaptı. Ancak Kvitova, servis kullandığı 9. oyunu alarak, 3. seti 6-3 ve 2 saat 5 dakika süren maçı da 2-1 kazanarak, teklerde finale çıkan ilk tenisçi oldu. Grup maçlarında 3 maçta da yenilgi almadan yarı finale çıkan Kvitova, şampiyonada yaptığı 4. maçından da galibiyetle ayrılarak, yenilgisiz finale çıktı. Stosur ile daha önce yaptığı 2 maçı da set vermeden kazanan Çek raket, rakibine karşı 3. maçını da kazanmayı başardı. Bu arada, çiftler maçında olduğu gibi tekler maçı öncesi de, Türk bayraklı tişört giyen top toplayıcılı çocuklar, ellerinde Türk bayraklarıyla sporcuların ellerinden tutarak korta getirdi.