-İLK FİNALİST KARTAL GAZİANTEP (A.A) - 20.04.2011 - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Gaziantepspor sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Beşiktaş finale yükseldi. Beşiktaş ikinci yarıya golle başladı. 49. dakikada, İsmail Köybaşı'nın kendi yarı sahasında kaptığı topta Beşiktaşlı oyuncular ani atağa kalktı. Quaresma'nın boş pozisyondaki Almeida'ya pasında bu oyuncu tek vuruşla kalecinin altından topu filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. 54. dakikada, Ivan de Souza ceza sahasına girdi, müsait pozisyonda vuramayınca açısını kaybetti. Ortasında top İbrahim Toraman'a çarparak kornere çıktı. 64. dakikada, Popov sağ kanattan içeriye çok iyi ortaladı. Uzak direkte topla buluşan Hürriyet, müsait pozisyonda topu auta gönderdi. 66. dakikada, Gaziantepspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Olcan'ın kontrol edemediği topa Popov bekletmeden vurdu, kaleci Rüştü topu iki hamlede kontrol etti. 69. dakikada Gaziantepspor'dan Olcan Adın mükemmel bir gol attı. Ceza sahası dışında topla buluşan Olcan, kimsenin beklemediği anda yaklaşık olarak 30 metreden düzgün bir vuruşla kaleci Rüştü'yü mağlup etti ve beraberliği sağladı. 2-2. 71. dakikada, Simao sol kanatta topla beraber ilerledi, ceza sahası içindeki Quaresma'ya aktardı bu oyuncunun vuruşu kaleci Karcemarskas'ta kaldı. 81. dakikada, Simao sağ kanatta şık bir hareketle rakibinden sıyrılarak içeri ortaladı, topla buluşan Bobo'nun vuruşu kaleci Karcemarskas'tan döndü. Topu önünde bulan Quaresma bomboş pozisyonda Yalçın'ı nişanlayınca Beşiktaş 3. golden oldu. Top kornere gitti. 83. dakikada, Julio Cesar'ın derinlemesine pasında Cenk topu kontrol edemeyince Beşiktaş savunması araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı. 89. dakikada, Cenk Tosun ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak top direğin hemen yanında auta çıktı. Maçta başka pozisyon olmayınca karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. İlk maçı 3-0 kazanan Beşiktaş, adını finale yazdıran ekip oldu. Stat: Kamil Ocak Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu xxx, Ali Saygın Ögel xxx, Serdar Akçer xxx Gaziantepspor: Karcemarskas xx, Yalçın xx, İvan xxx (Dk. 86 Cenk Güvenç ?), Şenol Can xx, Serdar Kurtuluş xx, Sosa x, Cenk Tosun xx, Wagner x (Dk. 59 Zurita x), Olcan Adın xxx (Dk. 73 Julıo Cesar x), Hürriyet x, Popov x Beşiktaş: Rüştü xx, İsmail Köybaşı xx, Fernandes xx, Sivok xx, Quaresma xxx, Ekrem Dağ x, Necip Uysal xx, İbrahim Toraman xx, Ernst xx, Simao xx (Dk. 87 Hılbert ?), Almeida xx (Dk. 61 Bobo x) Goller: Dk. 5 ve Dk. 68 Olcan Adın (Gaziantepspor), Dk. 33 Sımao (penaltıdan), Dk. 49 Almeida (Beşiktaş) Sarı Kartlar: Dk. 34 Wagner (Gaziantepspor), Dk. 38 İbrahim Toraman (Beşiktaş)