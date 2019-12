İlk finalist Fenerbahçe

Maçın tüm detayları





İki takımdan birinin tek hedefi Türkiye Kupası denilse... Kim bu iki takım sorusunun yanıtı "Sivasspor ve Fenerbahçe" olsagöre o 'biri' muhtemeldir Sivasspor olacaktır... Ama bir Temel fıkrası tadındabir sezon yaşatan o takım Fenerbahçe'ydi ve tek hedefi vardı: 26 yıl sonra bu kupaya uzanmak...Türkiye Kupası'nda yoluna devam edemese de ligde iddiası sürdüğü için çok da büyük bir kayıp yaşamayacaktı...Fenerbahçe Sivas'a önemli eksikleriyle geldi...kadroda yoktu!. Rakibi kadar rahat da değildi ve tek güvendiği şey, İstanbul'da elde ettiği 3-1'lik skor avantajıydı...Bütün bu artılar eksiler bir kenara yazılıp toplandığında temkinli oynaması gereken takımın Fenerbahçe olmasını bekliyorduk... Sivasspor'un gole ihtiyacı olması ilerleyen dakikalarda konuk ekibe ileride boşluklar bulma imkanı da doğurabilirdi... Ve sezon başından bu yana takip ettiğimiz Aragones stratejisine de uygun bir senaryonun yazılması içinşartları mevcuttu...Aslında bütün sezon boyunca kadroda alternatif üretememiş, hemen hemen benzer 11'lerle sahaya çıkan Fenerbahçe'nin elinde bu kadar oyuncunun olduğunu görmek şaşırtıcıydı...Bu oyuncuların hepsi sahadaydı ve ilk 25 dakikalık dilimde sahadaki takımın bizim bildiğimiz Fenerbahçe'den kötü olduğunu söylemek çok zordu..Evet gariplikler oluyordu; Deniz oyun kuruyor, Deivid pres yapıyor, Güiza uzaktan yokluyor, Ali Bilgin savunmanın sağında görev yapıyordu ve ligin lideri karşısında gösterdikleri performans 'as kadrodan' daha olumluydu...İlk yarım saatlik dilim geride kaldığında sahadaki oyuncuların performansı Fenebrahçe'nin sezona erken nokta koymuş olması vsolduğu kanısı gelişmeye başladı bende.. İspanyol hocanın rotasyon gücüyle dahi Zico'yu arattığını düşündüm...Zico kupa maçlarına ikinci takımla çıkmayı alışkanlık edinmiş bir antrenördü ve Semih, Deivid, Vederson gibi ilk etapta forma şansı bulamayan oyuncuları as kadroya kazandırmayı başarmıştı... Ayrıca Deniz Barış o dönemde hayatının futbolunu oynuyor, takım35 dakikalık dilimde izlediğimiz takıma Alex, Emre, Lugano, Uğur, Edu, Semih transfer edilecek denilse...basın tribünümüzden ve maçımıza dönelim!...Bir gol bekliyorduk aslında... Heyecanı arttıracak unsur buydu maçın başından beri ve buna en çok yaklaşan Fenerbahçe olmuştu... Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldığındaolacağını düşünmeye başlamıştık bile...Direkten dönen topları da bunun en güzel örnekleriydi.. Bu maçın skor tabelasında bir değişiklik olması an meselesiydi ve Fenerbahçe de Sivasspor'un boşluklarına sızmaya başlamıştı ben bu satırları yazdığım sırada... Hattakaçırmıştı bu dakikada...Maçın seyir zevki üst noktadaydı ve taktik-teknik işlerinin hiçbir kıymeti harbiyesi kalmamıştı... Atanın elinde kalacak dakika ise 70'ti.., son paslardaki acemice hareketler, zımba gibi çekilen şutlar, kontrolün kopmaya başladığı bir voleybol maçı son setine gelinmişti...kaldığı pozisyondaki şutu da Petkoviç'ten dönünce heyecan bitmek bilmedi...Son 10 dakikalık dilimdeve ilk maçta elde ettiği skor avantajını koruyarak finale adını yazdırma arzusu dikkatleri çekiyordu.. Roberto Carlos'un topu havaya dikmeleri, topu çizgi kenarında tutma girişimleri, duran topları ağırdan kullanma halleri bu dakikaların özetiydi...85'te yine Vederson yine maçın en net pozisyonlarından birinde -hatta ilkinden daha net -topa 'vurma sevdasından golü kaçıran isim oluyordu... Sivasspor'un acele hareketleri kalesinde pozisyonlar görmesine neden oluyordu amabunları değerlendiremiyordu...Maçın uzatma bölümler kelimenin tam anlamıyla da 'uzatma' bölümleriydi.. Çünkü artık atı alan Üküdar'ı geçmiş kupanın ilk finalisti belli olmuştu..., adını finale yazdırdı...4 EylülMustafa Kamil Abitoğlu, Muhittin Gürses, Gökhan MemişoğluPetkoviç, Diallo, Bilica, Abdurrahman, Hayrettin, Sylla (Dk. 43 Herve Tum), İbrahim, Sezer, Murat Erdoğan, Mehmet Yıldız, KamananVolkan Babacan, Yasin, Önder, Roberto Carlos, Ali Bilgin, Deniz, Gökçek Vederson, Selçuk, Gökhan Emreciksin, Deivid, Güiza