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Spor

İlk finalist Almanya BELGRAD (A.A)

01 Ekim 2011 22:37

-İlk finalist Almanya BELGRAD (A.A) - 01.10.2011 - Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-0 yenen Almanya, ilk finalist takım olmayı başardı. İtalya ile Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada sona yaklaşılırken, günün ilk yarı final maçında evsahibi ülkelerden İtalya, Almanya ile karşılaştı.  Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Almanya, 74 dakika süren oyunu 25-22, 25-22 ve 25-17 setlerle 3-0 yenerek, adını finale yazdırdı.  Almanya'nın finaldeki rakibi ise bu akşam TSİ 21.00'de oynanacak, Sırbistan-Türkiye maçının galibi olacak.  Şampiyonada yarın üçüncülük-dördüncülük maçı TSİ 16.00'da, final maçı ise TSİ 19.00'da yapılacak.

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