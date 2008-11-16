İlk F-35’e Türk bayrağı asıldı

NATO üyesi müttefik ülkelerin ortak taarruz uçağı F 35’e, Airbus ve Boeing’e ürettiği parçalarla dünya havacılık sanayiinde yıldızı parlayan Kale Havacılık, F 35’lerin ’tam hızlı üretimi başladığında’ uçaktaki 200 parçayı Tuzla’dan üretip gönderecek. Kale Grubu Teknik Kimya Bölümü Başkanı Osman Okyay, "Asıl davamız ’Made in Turkey’ uçak hedefine ulaşmak" dedi.



Türkiye’nin en büyük hayali olan ’milli uçak sanayi’ için önemli adımlar atılıyor. NATO üyesi müttefik ülkelerin ortak taarruz uçağı F 35’e, Airbus ve Boeing’e çok sayıda ’uçuş kritik’ parçalar üreten ve dünya uçak sanayiinin devleri tarafından akredite edilen Kale Havacılık, F 35’lerin ’tam hızlı üretimi başladığında’ uçaktaki 200 parçayı Tuzla’dan üretip gönderecek. Kale Grubu Teknik Kimya Bölümü Başkanı Osman Okyay, "Şu anda F 35’de 80 parçayı üretebiliyoruz. İlk F 35’te bizim ürettiğimiz parçalar da olduğu için uçağa Türk bayrağı da asıldı. 400 milyar dolarlık çok uzun süreli bu projedeki hedefimiz 200 parçayı üretmek. Asıl davamız ise dünyada satılabilir bir Made in Turkey uçak. Türkiye olarak bunu mutlaka yapacağız" dedi.



Devlerle çalışıyoruz



Dünyanın dev uçak sanayi şirketleriyle iş geliştirme çalışmaları yaptıklarını belirten Osman Okyay, "Yeni tesisimizdeki projeler birinci derecede partnerlik projeleri olacak" dedi. Okyay, Kale Havacılık’ın Tuzla İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi’ndeki yeni tesisi 18 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve 50 milyon dolarlık bir yatırımla 1.5 yılda tamamlandığını belirtti. Hükümetin savunma sanayi politakasının çok başarılı olduğunu söyleyen Okyay, şöyle konuştu: "Savunma sanayiinde 5-6 yıl öncesine göre çağ atladık diyebilirim. Hükümetimizin politikaları bizler için kapı aralayıcı oldu. Bizler de boş durmadık ve Boeing’e, Airbus’a ve dünyadaki en büyük en teknolojik proje olan F 35’e çok kritik parçalar üretmeyi başardık. F 35 için 80 parça üretebiliyoruz, bu sayı 200-300 arası bir yere oturacak."



Kale Grubu Teknik Kimya Bölümü Başkanı Osman Okyay, F 35 projesinin merkezinin Teksas’ta olduğunu belirtti ve şöyle konuştu: "Oradaki partnerlerimiz bize ’6 bin mil uzaktasınız ama yanıbaşımızdaki fabrika gibi çalışıyorsunuz’ diyorlar. Bizim gözle görülen yatırımlarımız; bina, ofisler, çeşitli sayıda ve kapasitede tezgahlar, kalite kontrol cihazları ve özel proseslerdir ancak asıl yatırım daha değerli ve zahmetli. Son beş yıl içinde şirketimizde 400 bin adam saatlik mühendislik çalışması yapıldı."



Hedef 500 milyon dolar



Kale Havacılık’ın 2009’da 25 milyon dolar ciro yapacağını söyleyen Osman Okyay, ancak bu cironun sonraki yıllarda katlanarak büyüyeceğini vurguladı. Okyay, "Sadece F 35’ten yılda 100 milyon dolar ciromuz olacak. Boeing, Airbus ve diğer uçak sanayicileriyle yürütüceğimiz projelerle birlikte 2014’te 500 milyon dolar ciro yapan bir havacılık sanayi şirketi olacağız" dedi.



Kale Havacılık son 5 yılda neler yaptı



Dünyanın en büyük Savunma Sanayi firması Lockheed Martin’in GMLRS ve ATACMS füze sistemlerinin parçalarının üretimini 1997 yılından bu yana sürdürüyor.



2004 yılında Lockheed Martin’in 900 adet alt yapımcısından Amerika dışındaki tek Yıldız Tedarikçi unvanına sahip firma konumuna geldi.



Dünyanın ilk kompozit gövdeli yolcu uçağı unvanına sahip Boeing 787 projesine, tasarım aşamasında dahil oldu.



Kale Havacılık, bu proje kapsamında uçağın arka kuyruğunda ki yatay stabilizorun iskeletini oluşturan parçaları üretiyor.



Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük savunma sanayi projesi, F 35 Müşterek Taarruz Uçağı projesinde, Kale Havacılık en önemli partnerlerden birisi konumuna geldi.



F 35 için 80 değişik parçanın üretime geçirilmesi işlemini tamamladı, toplam 360 parçalık teslimatı gerçekleştirdi.



Geçen yıl deneme uçusu gerçekleştirilen AA-1 numaralı ilk F 35 örnek uçağın üzerinde parçaları olan tek Türk firması Kale Havacılık oldu.

