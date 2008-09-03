İlk evini alana devletten destek

İngiltere'de hükümetin, durgun emlak piyasasını canlandırmak için ilk kez ev alacak olan ve belli bir gelirin altında bulunan kişilere, alacakları evin değerinin yüzde 30;una kadar varan faizsiz kredi vermeye hazırlandığı bildirildi.

Son bir yıldır sürekli düşüş yaşanan, buna rağmen pek çok ailenin bir türlü dahil olamadığı emlak piyasasını canlandırmak isteyen hükümetin, ekonomi danışmanlarının tavsiyelerinin de etkisiyle, 5 yıl süreli ve sıfır faizli kredi uygulamasını gündemine aldığı belirtildi. Verilecek kredinin, emlak piyasasına girmeye hazırlanan aileler için evlerinin peşinatını karşılamada kullanılması hedefleniyor.

Emlakta güven çalışmaları

Yıllık geliri 60 bin sterlinin altında olan ailelerin ev satın almalarının mümkün olamayacağı kanısına varan hükümetin, bu uygulama sırasında inşaat sektöründen de destek alacağı bildirildi. Uygulamayla emlak piyasasında güvenin yeniden oluşturulması ve İngiliz ekonomisinde toparlanma sağlanarak hükümete verilen desteğin artırılmasının hedeflendiği yorumları yapılıyor.

Piyasada canlanma bekleniyor

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti;nin sözcüleri ise uygulamayı kısa süreli bir canlandırma planı olarak yorumladı. Muhalefet sözcüleri, piyasada gerçek bir canlanma ve güvenin ise palyatif önlemlerle değil, ancak ekonomik göstergelerdeki gerçek bir düzelme ile mümkün olabileceğini belirtti.

İngiltere;de ev fiyatları son bir yılda, 1990'ların başında yaşanan krizin ardından ilk kez bu kadar hızlı bir düşüş yaşıyor. İngiliz ekonomisi, buna artan petrol fiyatları ve küresel kredi krizinin de eklenmesiyle gerçek bir kriz görüntüsü veriyor.