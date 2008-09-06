İlk evden maaş, seçim bölgesinden

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, yüzde 70 özrü bulunlar ile 65 yaş üzeri muhtaç aylığından almayı hak kazanan 85 yaş üzerindeki yaşlıların maaşlarının evden ödenmesi uygulamasını seçim bölgesi Bursa’da başlattı.

93 yaşındaki Gülsüm Alan’ın evine gidip, maaşını eliyle veren Çelik, evinde maaş almayı hak kazanan 240 bin kişiden sadece 27 binin müracaat ettiğini söyledi. Çelik, bakanlığının 2022 sayılı kanun kapsamında yaşlı ve özürlü aylığı alan 1 milyon 203 bin kişiye rahatlık sağlayacak, ’Evde Maaş Ödemesi’ uygulamasının startını seçim bölgesi Bursa’da verdi.