T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İlk evden maaş, seçim bölgesinden

Bakan Faruk Çelik, yaşlıların maaşlarının evden ödenmesi uygulamasını ilk olarak kendi eliyle seçim bölgesi Bursa’da başlattı.

06 Eylül 2008 03:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, yüzde 70 özrü bulunlar ile 65 yaş üzeri muhtaç aylığından almayı hak kazanan 85 yaş üzerindeki yaşlıların maaşlarının evden ödenmesi uygulamasını seçim bölgesi Bursa’da başlattı.

93 yaşındaki Gülsüm Alan’ın evine gidip, maaşını eliyle veren Çelik, evinde maaş almayı hak kazanan 240 bin kişiden sadece 27 binin müracaat ettiğini söyledi. Çelik, bakanlığının 2022 sayılı kanun kapsamında yaşlı ve özürlü aylığı alan 1 milyon 203 bin kişiye rahatlık sağlayacak, ’Evde Maaş Ödemesi’ uygulamasının startını seçim bölgesi Bursa’da verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24