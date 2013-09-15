İlk eşcinsel belediye başkan adayı: Çalkalanan Bulancak değil, bazılarının kafasının içi

Türkiye’nin eşcinsel olduğunu açıklayan ilk belediye başkan aday adayı Can Çavuşoğlu, Giresun Bulancak Belediye Başkanlığına aday olmasına yönelik tepkilere ilişkin "Ön yargılar burada büyük rol oynuyor. Oradan tanıdıklarımla sürekli irtibat halindeyim. Öyle çalkalanan bir Bulancak yok. Çalkalanan, özellikle bazı kişilerin kafalarının içi" dedi.

Seçim çalışmalarında Bulancak'ı Miami yapma sözü veren Çavuşoğlu, hedefine hesap verilebilirlik yolu ile ulaşacağını belirtiyor. Çavuşoğlu "Yönetim konusunda ‘Her şeyin başı açıklık’ diyorum. Hesap verebilirlik. Bir kuruşun nereye harcandığını sormak ve cevabını almak. Çünkü öncelikle birey olarak herkesin buna hakkı var. Kapalı kapılar ardında hazırlanan bütçelere, özel kalem hesaplara son" dedi.

Seçim kampanyasına başlarken amacının Türkiye'de uygulanan “aday adaylığı” sistemini eleştirmek olduğunu belirten Çavuşoğlu, diğer yandan da eşcinsellik olgusunu, bireyin seçilme hakkı ve özgürlüğünü, özetle kişinin yasalar çerçevesinde ne kadar özgür olduğunu sorgulatmayı hedeflediğini söyledi.

Şu anda amerikada bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'ye gelmeyi planladığını belirterek, "Bunun için henüz çok erken. Kampanyamın devamında imajımı, kararlı duruşumu ve amaçlarımı iyice insanların hafızasına yerleştirmek istiyorum. Öyle bir noktaya gelinsin ki benimle tanışan kişinin aklında o duvar, o cinsel kimlik olgusu kalmasın. Beni bir insan olarak görsün yeter" dedi.

Hürriyet gazetesinden Cengiz Özbek'in Can Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği söyleşinin bir kısmı şöyle:

"Bulancak, çoğunlukla işim dolayısıyla, bazen de tanıdıklarım vasıtasıyla çok sık gittiğim güzide bir ilçemiz. Yaptığım ziyaretlerin sayısını ben bile unuttum. Dünya’nın ya da Türkiye’nin değişik şehirlerinde yaşayan Bulancaklılar bile belki benim kadar gitmemiştir ya da emekli olunca yerleşmeyi düşünüyorlardır. Ben de Bulancak’ta yaşamayı düşünüyorum çünkü oraya aşığım. Her şeyden önce mükemmel insanlara ev sahipliği yapıyor, tartışma götürmeyen doğal güzellikleri var ama maalesef gereken hizmeti alamadığını düşünüyorum.”

Adaylığını ve cinsel kimliğini açıklamasının ardından sosyal medya üzerinden aldığı olumlu ve olumsuz tepkilerin yüzde 50-50 oranında olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Ön yargılar burada büyük rol oynuyor. Oradan tanıdıklarımla sürekli irtibat halindeyim. Öyle çalkalanan bir Bulancak yok. Çalkalanan, özellikle bazı kişilerin kafalarının içi. Rakiplerim karşılarında benim kadar donanımlı, hedef odaklı, cesur, dürüst ayrıca sözünü sakınmayan bir aday adayı beklemiyorlardı" dedi.

Bulancak'ın sorunları

Çavuşoğlu, Bulancak'ın mevcut sorunlarını ise şu sözlerle anlattı: "Ekonominin ana arterleri tıkalı, tarım (fındık) ve hayvancılık can çekişiyor, balıkçılık ölmüş, yerel sanayi anca kendini geçindiriyor, turizm deseniz böyle bir gündem bile yok, devamlı dışarıya göç veriyor. Geride kalan genç nüfus ise işsiz ve çaresiz. İlçenin ekonomik sistemini döndüren ise buranın halkı, yazın ailelerini yurt dışından ziyarete gelenlerle beraber 12 ay burada yaşayan kamu çalışanları (polis, asker, memur, öğretmen, bankacı vs.) ve son olarak da üniversite ve öğrencileri. Diğer yandan Karadeniz’e kıyı konumlu böyle güzel bir ilçede halkın deniz kenarına gidip çay içebileceği, sohbet edip kitap okuyabileceği bir çay bahçesi bile yok. Düşünebiliyor musunuz?"

Önce ekonomik, sonra sosyal projeler

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan ve Bulancak'ı 10 yıl içinde Miami yapma sözü veren Çavuşoğlu, "Yönetim konusunda ‘Her şeyin başı açıklık’ diyorum. Hesap verebilirlik. Bir kuruşun nereye harcandığını sormak ve cevabını almak. Çünkü öncelikle birey olarak herkesin buna hakkı var. Kapalı kapılar ardında hazırlanan bütçelere, özel kalem hesaplara son. Aynı zamanda bir belediyenin işi tabii ki ilçeyi güzelleştirmek, yol-su-elektrik gibi konulardaki aksaklıkları gidermek, ulaşımı düzene sokmak ve dışarıdan yatırım çekmek yani ticareti artırmaktır. Ama benim bakış açımla bunlar zaten o belediyenin yapması gerekenlerdir. Bunları hizmet adına yapacak çalışanları vardır, yoksa da işe alınır. Ben ise bir adım ilerisini düşünüyorum. Bunların üzerine neler katabilirim?" diye konuştu.

"Miami aslında sırf bir şehir ismi değil aynı zamanda bir düşünceler bütününün, bir vizyonun adı. Yoksa bu Miami olmuş ya da Venedik, hiç fark etmezdi. Bir de tabii dikkat çekmek lazımdı" diyen Çavuşoğlu, başkan seçilmesi halinde hayata geçireceği projeler üzerindeki çalışmalarının sürdüğünü belirtti ve ekledi:

"Eko-tarım üzerinde projeler olabilir ve üretimin Avrupa’ya ihracatı, çünkü hedef pazar orası. Tepelerde taraça sistemi ki, Peru o kadar dağlık bir ülke olmasına rağmen bunu yapabiliyorsa biz de yapabilmeliyiz. Ya da Giresun ili denizini doldurup bir havaalanı yapabiliyorsa biz de kıyılarımızın bir kısmını bu amaç için kullanabilmeliyiz. Bir diğer örnek rüzgar enerjisi, Türkiye’de Karadeniz kadar rüzgar alan çok az yer var. Önce ilçemize yeterli enerjiyi üretmek, sonrasında bunu bir gelir karşılığında çevreyle paylaşmak. Sonra atıkların dönüştürülmesi, önce ilçe çöplerinin geri dönüşümüyle enerji vs. üretebilmek sonrasında gene çevre illerin atıklarına talip olmak. Bunlar hem birer gelir hem de yeni istihdam kapısıdır."

Yatırımcılara teşvik

ABD’de özellikle New Jersey eyaletinde yaşayan çok sayıda Giresunlu işadamı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Türk yatırımcıları Bulancak'a çekmenin de mümkün olduğunu belirtti.

"Neden ortak projeler üretmeyelim? Bulancak’a yatırım olanakları ve getirisi daha cazip kılınırsa eminim pek çoğu yatırım için sıraya girecektir. Tabii arkasından sosyal projeler de gelecek. Örneğin bir Kadın Sığınma Evi, bir Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi gibi..." diyen Çavuşoğlu, cinsel kimliğini gizleyen siyasetçilere de çağrıda bulundu.

Çavuşoğlu, "Benden önce tabii ki cinsel kimliğini gizleyerek görev yapmış çok değerli belediye başkanları olmuştur hatta olacaktır da. Ama bana göre, tüm adayların kendileri ile ilgili özel yaşam tarzı, adli sicil, kişisel ve aile olarak gerçek mal varlığı gibi tüm ayrıntıları seçimlerden önce mutlaka açıklamaları gerekir. Cinsel kimliklerini gizlemeyi tercih edenlere de saygı duymaktan başka bir şey yapamam, umarım onlar da bana duyuyorlardır. Çünkü birçok badire atlattıklarına eminim" dedi.

'Türkiye'ye geleceğim ama...'

Bazı şeyleri başardıktan sonra Türkiye'ye gelmeyi planladığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bunun için henüz çok erken. Kampanyamın devamında imajımı, kararlı duruşumu ve amaçlarımı iyice insanların hafızasına yerleştirmek istiyorum. Öyle bir noktaya gelinsin ki benimle tanışan kişinin aklında o duvar, o cinsel kimlik olgusu kalmasın. Beni bir insan olarak görsün yeter. Aynı kendi gibi biri, ne eksik ne fazla" dedi.

Florida'da yüksek lisans

İstanbul doğumlu Çavuşoğlu, Ataköy Lisesi’nden mezun olup KKTC’deki Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde İşletme bölümünü bitirdikten sonra Batı Florida Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans yaptı. İki sene New York’ta çalışıp, bir sene de Kanada’da staj yapan Çavuşoğlu, ardından Türkiye’ye dönerek vatani görevini yerine getirdi. Eğirdir Dağ Komando Okulu’ndaki eğitimin ardından Diyarbakır’da tim komutanı olarak görev yapan Çavuşoğlu, “Çok zor günlerdi, dağ bayır gez, yağmur altında günlerce ıslan, aç susuz kal, yanında canların şehit düşsün, ne içindi hep bunlar? Sonrasında çok düşündüm, kendimi zorla kullanılmış hissettim ve asıl militarizmin ne olduğunu gördüm. O noktadan sonra vicdani reddi desteklemeye başladım. Kimse bu ülkede zorla askere gitmemeli. Çünkü kimse benim yaşadıklarımı hak etmiyor” dedi.

'Yarın ne olacağı belli olmaz'

Seçim kampanyasına başlarken amacının Türkiye'de uygulanan “aday adaylığı” sistemini eleştirmek olduğunu belirten Çavuşoğlu, diğer yandan da eşcinsellik olgusunu, bireyin seçilme hakkı ve özgürlüğünü, özetle kişinin yasalar çerçevesinde ne kadar özgür olduğunu sorgulatmayı hedeflediğini söyledi.

"Konu, aslında bir ilçe değil Türkiye’nin kendi gerçeğidir. Ve aday adaylığımı ilan ederken en ufak bir seçilip seçilmeme kaygısı yaşamadım, yaşamıyorum ve yaşamayacağım. O konuda düşünmeyi rakiplerime bıraktım" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, sözlerini "43 yaşındayım, politikaya ilk adımımı attım ve arkası da gelecektir. Türkiye ve Bulancak bugün beni, olduğum bu kimliğimle tartışmaya açtıysa belli mi olur yarın seçmeyi de isteyebilir. Beni sorgulasınlar, tartışsınlar ama ne olur cinsel kimliğimden dolayı önüme set çekmesinler, rüzgarı arkamda hissedeyim yeter. Ben durmadan koşarım" diyerek tamamladı.