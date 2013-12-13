Eşcinsel başbakan göreve başladı

Lüksemburg’da 18 yıllık Jean-Claude Junker dönemi sona erdi. Lüksemburg’un ilk eşcinsel Başbakanı Xavier Bettel, yemin ederek görevine başladı.

Lüksemburg’da Jean-Claude Junker’in Hrıstiyan Sosyal Halk Partisi (CSV) 20 Ekim’de düzenlenen seçimlerde sandıktan birinci sırada çıkmasına rağmen, hükümeti kurmak için gereken çoğunluğa ulaşamadığı için hükümeti kurma görevi Sosyalistler ve Yeşillerle koalisyona gitmeyi kabul eden Demokratik Parti (DP) lideri Xavier Bettel’e verilmişti. Üçlü koalisyon meclisteki 60 sandalyenin 32′sini elinde bulunduruyor.

Çiçeği burnunda Başbakanı tebrik eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Almanya ve Lüksemburg dostane bir komşuluk ve güvenilir bir ortaklıkla birbirine bağlı. Sadece siyasi değil, ekonomik, kültürel ve toplumsal alanlarda da ilişkilerimiz sıkı ve çok çeşitli” ifadesini kullanan Merkel, iki ülke arasındaki işbirliğini daha da derinleştirmekten memnuniyet duyacağının altını çizdi.

40 yaşındaki Bettel düne kadar başkent Lüksemburg’un Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Yeni kabinede sosyalist Jean Asselborn Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmeye devam edecek. Maliye Bakanlığı’na ise liberal politikacı Pierre Gramegna getirildi.