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Ekonomi

Yılın ilk erik hasadı yapıldı; kilosu 300 liradan satılıyor

Erikler İstanbul, Ankara ve İzmir'de satışa sunuluyor

29 Şubat 2016 16:42

Erikte yılın ilk hasadı yapıldı. Eriğin kilosu 300 liradan satışa sunuldu.

Cumhuriyet'in haberine göre, Mersin'in Erdemli ilçesinde 10 dönümlük bahçede yetiştirilen erik, kilosu 300 liradan satışa sunuldu. Üretici Cengiz Yıldız, "Bu yıl ilk defa Şubat ayında hasat yaptım. İlk hasattan 250 kilogram erik topladık. Kilosu 300 liradan satışa sunduk. Toplanan erikleri İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tüketicilere gönderiyoruz" diye konuştu.

Yıldız, eriğin market ve manavlarda 100'er gramlık paketler halinde tüketicinin beğenisine sunulacağını sözlerine ekledi.

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