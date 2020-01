İlk duruşmada beraat etti

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, 16 Nisan\'daki Anayasa değişikliği referandumunda bazı siyasi partilerin yaptığı \'Hayır\' çalışmasına katıldığı gerekçesiyle, hakkında \'Seçim Kanunu\'na muhalefet\' suçundan açılan davada 2 yıla kadar hapsi istenen Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Manisa Şube Başkanı Cem Ok, ilk duruşmada beraat etti.

Geçen 16 Nisan\'daki anayasa değişikliği referandumu öncesi Manisa\'daki çeşitli siyasi partilerin yürüttüğü \'Hayır\' kampanyasına ve basın açıklamalarına katıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın ardından hakkında dava açılan Eğitim-İş Manisa Şube Başkanı Cem Ok, Manisa Adliyesi 4. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Yarım saat süren duruşmada, \'Seçim Kanunu\'na muhalefet\' suçundan hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istenen Ok\'un ifadesine başvuruldu. İfadelerin alınmasının ardından mahkeme, gerekli suç unsurlarının oluşmaması ve sendikacı olarak çeşitli eylem ve etkinliklere katılmasının hakkı olduğu gerekçesiyle Ok\'un beraatine karar verdi.

DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMA

Cem Ok duruşma öncesinde adliye önünde yaptığı açıklamada, kendisinin profesyonel sendikacı ve bu tür çalışmalara katılmasını en temel hakkı olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Hayatımızın hiçbir döneminde bağlı bulunduğumuz ideallerden vazgeçmeyerek devrimci mücadele anlayışımızla beraber demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan hakları kavramını savunarak bugüne kadar geldik. Bu düşünce ekseninden devam ettiğimiz süre içerisinde 16 Nisan referandumunda hem genel merkezimizin aldığı kararla hem de şube başkanı sorumluluğumuzla Anayasa referandumuna \'Hayır\' dedik. Bu, \'Hayır\' dediğimiz netice itibariyle de bağlı bulunduğumuz yapıdan tamamen bağımsız olarak değerlendirilerek şahsım hakkında bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma neticesinde de şahsıma dava açıldı. İnsan haklarından, demokrasiden, temel hak ve özgürlüklerden ödün vermeden yaptığımız bu mücadeleyi mahkeme salonlarına da taşıyacağız. Mahkeme salonlarında da suç işlemediğimizi haykıracağız. Biz asla baskılara boyun eğecek, bir takım caydırma yöntemlerle kulvarını değiştirecek insanlardan değiliz.\"

\"AMACIMIZ; \'TEK ADAM REJİMİNE\' KARŞI OLMAKTI\"

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Hasan Kütük, ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişi, \'Demokrasi ve İfade Özgürlü İçin Tüm Halkımız Elele\' yazılı pankart açıp Ok\'a destek verdi.

Kalabalık adına konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, amaçlarının şube başkanları Ok\'un yanında olmanın yanında Türkiye\'deki demokrasi hareketine sahip çıkmak olduğunu söyledi. 16 Nisan\'daki referandumunda genel merkez olarak tüm şubeler ve il temsilciliklerle birlikte \'Hayır\' çalışması yaptıklarını hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

\"Geçmiş yıllarda askeri darbelerle engellenmeye çalışılan Türkiye\'de demokrasi hareketi ne yazık ki son süreçlerde sivil darbelerle engellenmeye çalışılmaktadır. Bunun en son örneği Türkiye\'de yapılan 16 Nisan referandum hareketidir. Referandum hareketi Türkiye\'deki parlamenter rejimin ortadan kaldırılması tek adamın Türkiye\'yi yönetmesi için getirilmek istenilen yasal değişikliktir. Eğitim-İş sendikası olarak biz Türkiye\'de parlamenter rejimin yani demokrasinin devam etmesi için taraf olduk. Amacımızda tek adam rejimine karşı olmaktır. Bu nedenle genel merkez nezdinde aldığımız karar gereği tüm illerdeki şubelerimiz, temsilcilerimiz ve tüm üyelerimiz referandum hareketinde \'Hayır\' kampanyası yürütmüştür. Şube başkanlarımız genel merkezimizin almış olduğu karar doğrultusunda diğer demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler ile birlikte Türkiye\'deki anayasal haklardan doğan ifade özgürlüğünü tüm Türkiye\'de kullanmıştır. Ancak bunu içine sindiremeyen, \'Evet\' çıkmasına rağmen, \'Hayır\' kampanyası yürüten ve bu konuda müthiş bir mücadele yürüten Eğitim-İş sendikasına karşı yıldırma hareketine girişmiştir. Bu yıldırma hareketi çerçevesinde Manisa Şube Başkanımız Cem Ok, hedef seçilmiştir. Ne Manisa Şube başkanımız Cem Ok\'u, ne herhangi bir üyemizi Türkiye\'deki faşist uygulamalar nezlinde ifade özgürlüğü yok sayılarak herhangi bir ceza verdirmeyeceğiz, kimseye de teslim ettirmeyeceğiz. Kararlı duruşumuzu her şekilde sergilemeye devam edeceğiz.\"

