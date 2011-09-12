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İlk duruşma tarihi belli oldu

Gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık’ın da şüphelileri arasında yer aldığı OdaTV davasında ilk duruşma 22 Kasım tarihinde yapılacak…

12 Eylül 2011 03:00

T24 - Gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık’ın da şüphelileri arasında yer aldığı OdaTV davasında ilk duruşma 22 Kasım tarihinde yapılacak… 

OdaTV davasında ilk duruşma 22 Kasımda

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık’ın da aralarında olduğu 12’si tutuklu 14 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame geçtiğimiz hafta oy birliğiyle kabul edilmişti. İddianameyi kabul eden 16. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma tarihini ise bugün belirledi. Davanın ilk duruşması 22 Kasım Salı günü Çağlayan Adliyesi’nde görülecek. Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık’ın da aralarında olduğu 12’si tutuklu 14 şüpheli hakkında açılan davada, ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’le suçlanan Şener ve Şık’ın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.


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