İlk döner robotu Almanya'dan

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Döner tezgâhının başına geçenler bilir. Şişe geçirilmiş et dönerek pişerken, ateşin karşısında saatlerce duran usta, bıçağıyla yaprak yaprak dilimler döneri. Döner tezgâhının etrafa yaydığı sıcaklık, ustanın alnından akan terden belli olur.Deutsche Welle'nin haberine göre Berlin’de bu ay sonunda tanıtımı yapılacak bir buluş, lezzetli döner hazırlamak isteyen ustaların işini bir hayli kolaylaştıracak. Ayrıca yeni buluş, tüketici için de çok daha sağlıklı.Bild gazetesinin haberine göre, Almanların “Robo-Kebap” olarak adlandırdıkları ve Alkadur şirketi tarafından geliştirilen döner robotu, gün boyunca 300 kilogram döner etini pişiriyor ve ideal bir incelikte kesiyor. Tek bir düğmeye basmak yeterli.Ama bu buluş artık ustalara gerek kalmadığı anlamına da gelmiyor. Zira dilimlenmiş etin isteğe göre ekmek arasına koyulması, soğan, domates ve soslarla lezzetlendirilmesi gerekecek.Dijital bir kamera ve bilgisayar ile donatılmış robot 27 Mart tarihinde Berlin’de düzenlenecek ilk döner fuarı Döga’da tanıtılacak. Ve anlaşılan o ki fuarın en çok ilgi çeken ürünü olacak.Almanya merkezli Alkadur RobotSystems şirketi sadece robot sistemlerinde değil, aynı zamanda mekanikte ve elektronikte de hizmet veriyor. Şirketin Genel Müdürü Duran Kabakyer'in beş yıldır üzerinde çalıştığı robot fikri Türk mühendisler, teknisyenler ve bilgisayar programcılarının katkısıyla hayata geçirilmiş.