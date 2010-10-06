-İLK DİNOZORLAR ÇOK UFAKMIŞ WASHINGTON (A.A) - 06.10.2010 - Bilim adamları, Polonya'da bulunan ufak ayak izlerinin, ilk dinozorların ufak hayvanlar olduğunu, dört ayakları üzerinde yürüdüğünü gösterdiğini bildirdi. New York'taki Doğal Tarih Müzesinden Stephan Brusatte ve arkadaşları, dinozorlara ilişkin en eski kanıt olduğunu belirttikleri 250 milyon yıllık ayak izlerine göre, bu ilk dinozorların, ev kedisi kadar küçük olduğunu, büyük olasılıkla da çok sayıdaki büyük sürüngenlerin öldüğü kitlesel bir nesil tükenmesi sonrası dünyaya geldiğini kaydetti. İngiliz Royal Society dergisinde yayınlanan çalışmada, dinozorlara ait en eski fosiller olarak nitelenen ayak izlerine göre çok küçük olan ilk dinozorların, daha büyük timsahların büyüdüğü nehirlerin kenarında yaşamış olabileceği belirtildi. Çalışmada, bulunan fosilin, kitlesel yok oluşun küçük ve nadir dinozor türlerinin üremesine yol açtığına işaret ettiği belirtilerek, 65 milyon yıl önce de astroidler ve volkanik olaylar sonucu dinozorların neslinin tükenmesinin memelilerin gelişmesine olanak tanıdığı anımsatıldı.