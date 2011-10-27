T24 LogoT24 Logo
Spor

İlk devrede oynanacak maçların programı açıklandı İSTANBUL (A.A)

27 Ekim 2011 22:22

-İlk devrede oynanacak maçların programı açıklandı İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'dein ilk devresinin sonuna kadarki 8 haftanın programı açıklandı.  Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 14. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hafta içinde yapılacak. 11. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı 20 Kasım Pazar, 12. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş maçı 27 Kasım Pazar, 15. haftadaki Trabzonspor-Galatasaray maçı 11 Aralık Pazar, 16. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 18 Aralık Pazar günü yapılacak. Yapılan açıklamaya göre, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. hafta maçlarının programı şöyle: /* -10. Hafta- 4 Kasım Cuma: 20.00 Samsunspor-Ankaragücü (Samsun 19 Mayıs) 20.00 Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül) 5 Kasım Cumartesi: 13.00 Orduspor-Gaziantepspor (Ordu 19 Eylül) 13.00 Manisaspor-Medical Park Antalyaspor (Manisa 19 Mayıs) 16.00 Kardemir Karabükspor-Eskişehirspor (Necmettin Şeyhoğlu) 19.00 Galatasaray-Mersin İdmanyurdu (Türk Telekom Arena) 6 Kasım Pazar: 13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor (Atatürk Olimpiyat) 16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Hüseyin Avni Aker) 19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs) -11. Hafta- 18 Kasım Cuma: 20.00 Mersin İdmanyurdu-Trabzonspor (Tevfik Sırrı Gür) 19 Kasım Cumartesi: 13.00 Ankaragücü-Kardemir Karabükspor (Ankara 19 Mayıs) 16.00 Kayserispor-Orduspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 19.00 Fenerbahçe-Eskişehirspor (FB Şükrü Saracoğlu) 20 Kasım Pazar: 13.00 Sivasspor-Gençlerbirliği (Sivas 4 Eylül) 13.00 Medical Park Antalyaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Mardan Antalyaspor) 16.00 Gaziantepspor-Manisaspor (Kamil Ocak) 19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Fiyapı İnönü) 21 Kasım Pazartesi: 20.00 Bursaspor-Samsunspor (Bursa Atatürk) -12. Hafta- 25 Kasım Cuma: 20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs) 26 Kasım Cumartesi: 13.00 Samsunspor-Medical Park Antalyaspor (Samsun 19 Mayıs) 16.00 Orduspor-Mersin İdmanyurdu (Ordu 19 Eylül) 19.00 Galatasaray-Sivasspor (Türk Telekom Arena) 27 Kasım Pazar: 13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantepspor (Atatürk Olimpiyat) 13.00 Eskişehirspor-Ankaragücü (Eskişehir Atatürk) 16.00 Manisaspor-Kayserispor (Manisa 19 Mayıs) 19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Hüseyin Avni Aker) 28 Kasım Pazartesi: 20.00 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (Necmettin Şeyhoğlu) -13. Hafta- 2 Aralık Cuma: 20.00 Sivasspor-Trabzonspor (Sivas 4 Eylül) 3 Aralık Cumartesi: 13.00 Gaziantepspor-Samsunspor (Kamil Ocak) 16.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs) 19.00 Fenerbahçe-Ankaragücü (FB Şükrü Saracoğlu) 4 Aralık Pazar: 13.00 Medical Park Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Mardan Antalyaspor) 13.00 Kayserispor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 16.00 Mersin İdmanyurdu-Manisaspor (Tevfik Sırrı Gür) 19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Atatürk) 5 Aralık Pazartesi: 20.00 Beşiktaş-Orduspor (Fiyapı İnönü) -14. Hafta- 7 Aralık Çarşamba: 18.00 Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor (Necmettin Şeyhoğlu) 18.00 Eskişehirspor-Medical Park Antalyaspor (Eskişehir Atatürk) 20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom Arena) 8 Aralık Perşembe: 18.00 Samsunspor-Kayserispor (Samsun 19 Mayıs) 18.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Mersin İdmanyurdu (Atatürk Olimpiyat) 18.00 Ankaragücü-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs) 20.30 Orduspor-Sivasspor (Ordu 19 Eylül) 20.30 Manisaspor-Beşiktaş (Manisa 19 Mayıs) -15. Hafta- 10 Aralık Cumartesi: 19.00 Gaziantepspor-Eskişehirspor (Kamil Ocak) 11 Aralık Pazar: 13.00 Gençlerbirliği-Orduspor (Ankara 19 Mayıs) 13.00 Medical Park Antalyaspor-Ankaragücü (Mardan Antalyaspor) 16.00 Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Fiyapı İnönü) 16.00 Mersin İdmanyurdu-Samsunspor (Tevfik Sırrı Gür) 19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Hüseyin Avni Aker) 12 Aralık Pazartesi: 18.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 18.00 Sivasspor-Manisaspor (Sivas 4 Eylül) 20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Atatürk) 14 Aralık Çarşamba:  20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Hüseyin Avni Aker-14. hafta erteleme maçı) -16. Hafta- 16 Aralık Cuma: 20.00 Orduspor-Galatasaray (Ordu 19 Eylül) 17 Aralık Cumartesi: 13.00 Ankaragücü-Gaziantepspor (Ankara 19 Mayıs) 13.00 Kardemir Karabükspor-Mersin İdmanyurdu (Necmettin Şeyhoğlu) 16.00 Eskişehirspor-Kayserispor (Eskişehir Atatürk) 19.00 Bursaspor-Medical Park Antalyaspor (Bursa Atatürk) 18 Aralık Pazar: 13.00 Manisaspor-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs) 13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Sivasspor (Atatürk Olimpiyat) 16.00 Samsunspor-Beşiktaş (Samsun 19 Mayıs) 19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (FB Şükrü Saracoğlu) -17. Hafta- 21 Aralık Çarşamba: 18.00 Kayserispor-Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)  18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor (Tevfik Sırrı Gür) 18.00 Medical Park Antalyaspor-Fenerbahçe (Mardan Antalyaspor) 20.30 Sivasspor-Samsunspor (Sivas 4 Eylül) 20.30 Galatasaray-Manisaspor (Türk Telekom Arena) 22 Aralık Perşembe: 18.00 Gençlerbirliği-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ankara 19 Mayıs) 18.00 Trabzonspor-Orduspor (Hüseyin Avni Aker) 20.30 Gaziantepspor-Bursaspor (Kamil Ocak) 20.30 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor (Fiyapı İnönü) */

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24