İlk devrede oynanacak maçların programı açıklandı İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'dein ilk devresinin sonuna kadarki 8 haftanın programı açıklandı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 14. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hafta içinde yapılacak. 11. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı 20 Kasım Pazar, 12. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş maçı 27 Kasım Pazar, 15. haftadaki Trabzonspor-Galatasaray maçı 11 Aralık Pazar, 16. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 18 Aralık Pazar günü yapılacak. Yapılan açıklamaya göre, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. hafta maçlarının programı şöyle: -10. Hafta- 4 Kasım Cuma: 20.00 Samsunspor-Ankaragücü (Samsun 19 Mayıs) 20.00 Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül) 5 Kasım Cumartesi: 13.00 Orduspor-Gaziantepspor (Ordu 19 Eylül) 13.00 Manisaspor-Medical Park Antalyaspor (Manisa 19 Mayıs) 16.00 Kardemir Karabükspor-Eskişehirspor (Necmettin Şeyhoğlu) 19.00 Galatasaray-Mersin İdmanyurdu (Türk Telekom Arena) 6 Kasım Pazar: 13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor (Atatürk Olimpiyat) 16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Hüseyin Avni Aker) 19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs) -11. Hafta- 18 Kasım Cuma: 20.00 Mersin İdmanyurdu-Trabzonspor (Tevfik Sırrı Gür) 19 Kasım Cumartesi: 13.00 Ankaragücü-Kardemir Karabükspor (Ankara 19 Mayıs) 16.00 Kayserispor-Orduspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 19.00 Fenerbahçe-Eskişehirspor (FB Şükrü Saracoğlu) 20 Kasım Pazar: 13.00 Sivasspor-Gençlerbirliği (Sivas 4 Eylül) 13.00 Medical Park Antalyaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Mardan Antalyaspor) 16.00 Gaziantepspor-Manisaspor (Kamil Ocak) 19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Fiyapı İnönü) 21 Kasım Pazartesi: 20.00 Bursaspor-Samsunspor (Bursa Atatürk) -12. Hafta- 25 Kasım Cuma: 20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs) 26 Kasım Cumartesi: 13.00 Samsunspor-Medical Park Antalyaspor (Samsun 19 Mayıs) 16.00 Orduspor-Mersin İdmanyurdu (Ordu 19 Eylül) 19.00 Galatasaray-Sivasspor (Türk Telekom Arena) 27 Kasım Pazar: 13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantepspor (Atatürk Olimpiyat) 13.00 Eskişehirspor-Ankaragücü (Eskişehir Atatürk) 16.00 Manisaspor-Kayserispor (Manisa 19 Mayıs) 19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Hüseyin Avni Aker) 28 Kasım Pazartesi: 20.00 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (Necmettin Şeyhoğlu) -13. Hafta- 2 Aralık Cuma: 20.00 Sivasspor-Trabzonspor (Sivas 4 Eylül) 3 Aralık Cumartesi: 13.00 Gaziantepspor-Samsunspor (Kamil Ocak) 16.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs) 19.00 Fenerbahçe-Ankaragücü (FB Şükrü Saracoğlu) 4 Aralık Pazar: 13.00 Medical Park Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Mardan Antalyaspor) 13.00 Kayserispor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 16.00 Mersin İdmanyurdu-Manisaspor (Tevfik Sırrı Gür) 19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Atatürk) 5 Aralık Pazartesi: 20.00 Beşiktaş-Orduspor (Fiyapı İnönü) -14. Hafta- 7 Aralık Çarşamba: 18.00 Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor (Necmettin Şeyhoğlu) 18.00 Eskişehirspor-Medical Park Antalyaspor (Eskişehir Atatürk) 20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom Arena) 8 Aralık Perşembe: 18.00 Samsunspor-Kayserispor (Samsun 19 Mayıs) 18.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Mersin İdmanyurdu (Atatürk Olimpiyat) 18.00 Ankaragücü-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs) 20.30 Orduspor-Sivasspor (Ordu 19 Eylül) 20.30 Manisaspor-Beşiktaş (Manisa 19 Mayıs) -15. Hafta- 10 Aralık Cumartesi: 19.00 Gaziantepspor-Eskişehirspor (Kamil Ocak) 11 Aralık Pazar: 13.00 Gençlerbirliği-Orduspor (Ankara 19 Mayıs) 13.00 Medical Park Antalyaspor-Ankaragücü (Mardan Antalyaspor) 16.00 Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Fiyapı İnönü) 16.00 Mersin İdmanyurdu-Samsunspor (Tevfik Sırrı Gür) 19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Hüseyin Avni Aker) 12 Aralık Pazartesi: 18.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 18.00 Sivasspor-Manisaspor (Sivas 4 Eylül) 20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Atatürk) 14 Aralık Çarşamba: 20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Hüseyin Avni Aker-14. hafta erteleme maçı) -16. Hafta- 16 Aralık Cuma: 20.00 Orduspor-Galatasaray (Ordu 19 Eylül) 17 Aralık Cumartesi: 13.00 Ankaragücü-Gaziantepspor (Ankara 19 Mayıs) 13.00 Kardemir Karabükspor-Mersin İdmanyurdu (Necmettin Şeyhoğlu) 16.00 Eskişehirspor-Kayserispor (Eskişehir Atatürk) 19.00 Bursaspor-Medical Park Antalyaspor (Bursa Atatürk) 18 Aralık Pazar: 13.00 Manisaspor-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs) 13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Sivasspor (Atatürk Olimpiyat) 16.00 Samsunspor-Beşiktaş (Samsun 19 Mayıs) 19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (FB Şükrü Saracoğlu) -17. Hafta- 21 Aralık Çarşamba: 18.00 Kayserispor-Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor (Tevfik Sırrı Gür) 18.00 Medical Park Antalyaspor-Fenerbahçe (Mardan Antalyaspor) 20.30 Sivasspor-Samsunspor (Sivas 4 Eylül) 20.30 Galatasaray-Manisaspor (Türk Telekom Arena) 22 Aralık Perşembe: 18.00 Gençlerbirliği-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ankara 19 Mayıs) 18.00 Trabzonspor-Orduspor (Hüseyin Avni Aker) 20.30 Gaziantepspor-Bursaspor (Kamil Ocak) 20.30 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor (Fiyapı İnönü)