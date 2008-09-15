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Spor

İlk derbiyi dünya izledi

15 Eylül 2008 03:00

Vasatı aşamayan Serdar Özkan, son dakikalarda yerini Ali Tandoğan'a bıraktı. Trabzon'un Arjantinlisi Colman da sonuca etki edemedi.

Sezonun ilk büyük maçı olması sebebiyle Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki müsabakaya yurtiçinden olduğu kadar yurtdışından da ilgi büyüktü. Katar'ın dünyaca ünlü El Cezire televizyonu, karşılaşmayı naklen yayınladı.

Zirveyi de yakından ilgilendiren Hüseyin Avni Aker'deki futbol maçının dünyanın en çok izlenen kanalından yayınlanmasıyla Türkiye dışında da çok sayıda futbolsever Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki mücadeleye şahitlik etti.

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