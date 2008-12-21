İlk derbi heyecanı!..

Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş takımları arasında yapılan 2008'in son derbisinde Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, sol kanatta uzun süredir görev vermediği Seriç'i oynattı.



Deneyimli teknik adam, İbrahim Üzülmez'in cezası nedeniyle bu bölgede Seriç'e görev verdi. Avustralya asıllı Hırvat oyuncu, ligde 6. haftadaki Hacettepe maçının ardından ilk 11'de sahaya çıktı.



Öte yandan, 7 yıl sonra Ali Sami Yen Stadı'na çıkan Mustafa Denizli, son Ankaragücü maçının ilk 11'inden 2 farklı oyuncuyu derbide sahaya sürdü. Son maçtan farklı olarak Ali Tandoğan ve Serdar Özkan'ın yerlerine Seriç ve sakatlığı geçen Tello forma giydi.





1162 BEŞİKTAŞLI TARAFTAR-



Derbi maçta konuk Beşiktaş'ı, ayrılan kontenjan oranında 1162 taraftarı destekledi.



Eski açık tribünde kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran coşkulu taraftarlar, tezahüratlarıyla maç öncesinde takımlarına destek verdi.



BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR STADA YÜRÜDÜ



Derbi biletlerini satışa çıktıktan çok kısa süre sonra tüketen Beşiktaşlı taraftarların, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan karara rağmen, topluca polis kordonu eşliğinde stada gelmesi dikkati çekti.



Maçın başlamasına saatler kala Beşiktaş çarşı içinde toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, tezahürat eşliğinde, zaman zaman meşaleler yakarak toplu şekilde Ali Sami Yen Stadı'na yürüdü. Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'a ait Polat Towers önünden geçmek isteyen çok sayıda taraftar, polis engeliyle karşılaştı. Polisin uyarısıyla yön değiştiren Beşiktaşlılar, Fulya istikametinden Mecidiyeköy'e çıktı.



Beşiktaşlı taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri altında tribünealındı.





İLK DERBİ HEYECANI



Beşiktaş'ta toplam 4 futbolcu, siyah-beyazlı formayla ilk kez Galatasaray'a karşı derbi heyecanı yaşadı.



Siyah-beyazlı takımda ilk sezonlarını yaşayan Zapotocny, Seriç ve Ekrem ile geçen sezonki maçlarda oynayamayan Cisse, Beşiktaş formasıyla Galatasaray'a karşı ilk kez derbi maçta sahaya çıktı.





KURTULUŞ KARDEŞLERİN DERBİ HÜZNÜ





Derbi maçta Kurtuluş kardeşler, forma giyememenin hüznünü yaşadı.



Beşiktaşlı Serdar Kurtuluş sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda bulunmazken, Galatasaray'da oynayan kardeşi Serkan Kurtuluş da teknik heyetin tercihi olarak 18 kişilik kadroda yer almadı.



CÜNEYT ÇAKIR'DAN "DALYA"





Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan derbiyi yöneten hakem Cüneyt Çakır, kariyerinde Turkcell Süper Lig'deki 100. maçta düdük çaldı.



2001-2002 sezonundan itibaren Turkcell Süper Lig'de görev yapan İstanbul bölgesi hakemi 33 yaşındaki Cüneyt Çakır ayrıca, kariyerinde 6. kez derbi yönetti.



MEDYA ORDUSU GÖREVDE



Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki 2008'in son derbisini adeta bir medya ordusu izledi.



Dev maç için saha içinde 78 foto muhabiri, basın tribününde de 15'i yabancı toplam 189 gazeteci görev yaptı.



Derbiyi, 11'i Alman, 2'şer tanesi de Şili ve Brezilyalı olmak üzere toplam 15 yabancı gazeteci de takip ederken, TSYD, basın tribünününde kapasitenin dolması nedeniyle, bazı başvuruları da geri çevirmek zorunda kaldı.

