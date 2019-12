-İlk derbi 8. haftada İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonunun fikstürü çekilirken, derbi maçların haftaları da belli oldu. Yeni sezonun ilk derbisi 8. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılacak. Fenerbahçe'yi Fiyapı İnönü Stadı'nda ağırlayacak olan Beşiktaş, ligin 11. haftasında ise Galatasaray ile yine kendi sahasında karşılaşacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maç ise 14. haftada sarı-kırmızılıların sahası Türk Telekom Arena'da yapılacak. Öte yandan, ligin 12. haftasında Trabzonspor-Beşiktaş, 15. haftasında Trabzonspor-Galatasaray ve 16. haftasında da Fenerbahçe-Trabzonspor maçları yapılacak. -8 Nisan 2012'de play-off maçlarına geçilecek 9 Eylül Cuma günü başlayacak ligde 34 haftalık lig maratonu 8 Nisan 2012'de tamamlanarak, play-off maçlarına geçilecek. Fikstür çekiminde, play-off'lu ligin statüsüyle ilgili bilgi veren Futbol Federasyonu Profesyonel Maçlar Planlama ve Organizasyon Müdürü Ufuk Şepik, 9 Eylül Cuma günü startı verilecek Spor Toto Süper Lig'in 21 Aralık 2011 Çarşamba günü yapılacak maçlarla devre arasına gireceğini, ikinci yarının 4 Ocak 2012 Çarşamba günü yapılacak maçlarla başlayacağını ve normal sezonun 8 Nisan 2012 Pazar günü tamamlanacağını bildirdi. 34 haftalık periyodun ardından play-off uygulamasına geçileceğini kaydeden Şepik, 34 haftalık lig periyodunu ilk 4 sırada bitiren takımların ''Play-Off Şampiyonluk Grubu''nu oluşturacağını belirterek, statüyü şöyle anlattı: ''Play-off şampiyonluk grubunu 34 haftalık lig müsabakalarında birinci bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme veya gruplara direkt katılma hakkını kazanacak, yani bir avantaja sahip olacak. Nedir bu avantaj? Birinci olan takımımız play-off grubunu 3. ve 4. bitirmesi durumunda dahi UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme müsabakalarını oynamaya hak kazanacak. Bunun avantajını 34 haftalık periyotta birinci olan takımımız kullanacak. Play-off grubunu birinci olarak bitiren takımımız lig şampiyonu olacak ve Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılmaya şu anki statü hükmümüz gereğince hak kazanacak. İkinci olan takımımız zaten Şampiyonlar Ligi ön eleme müsabakası oynamaya hak kazanacağı için, ligi birinci bitiren takımımız 2. olması durumunda da yine bu şekilde devam edecek. Üçüncü olan takımımız UEFA Avrupa Ligi müsabakası oynayacak. 5, 6, 7 ve 8. sırada ligi bitiren takımlarımız play-off UEFA Avrupa Ligi Grubu'nu oluşturacaklar. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak müsabakalardan sonra bu grubu birinci bitiren takımımız ile UEFA Şampiyonlar Ligi Grubu'nu 4. sırada bitiren takımımız, tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak maç sonucunda, tarafsız sahada bizim tespit edeceğimiz sahada oynanacak müsabaka sonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak 4. takım olacak.'' Fikstür çekiminde bu yıl takımlara numara verilmediğini belirten Şepik, sadece aynı ile mensup takımların kendi aralarında numara çekeceğini ve Ankara'nın aynı sahada mücadele eden Gençlerbirliği ve Ankaragücü takımlarının da kendi aralarında numara çekerek fikstür çekimine katıldığını bildirdi. -Göksel Gümüşdağ- Futbol Federasyonu Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, Türk futbolunun en zor günlerini geçirdiğini belirterek, yılmadan futbolu düzlüğe çıkaracaklarını ifade etti. Fikstür çekimi öncesi konuşma yapan Gümüşdağ, geçen sezon sona erdiğinde futbol ailesinin içinde olan herkesin şüphesiz bambaşka düşünceleri ve hayalleri olduğunu, yönetim kurulu olarak kendilerinin de 3 Temmuz sabahı bütün Türkiye gibi yeni bir döneme uyandıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı: ''Aradan geçen 53 günde futbol konuşulmadı, bu güzel oyun unutuldu. 88 yıllık futbol tarihimizin en zor günlerini geçiriyoruz. Bu zor süreçte elini taşın altına koyması gereken kesimlerin taşı kaldırıp üzerimize attığını üzülerek görüyoruz. Türkiye futbolunu uluslararası alandan mahrum etmeyeceğiz. Ülke futbolunu 30-40 yıl geriye götürmesi muhtemel UEFA kararlarının önüne geçtiğimiz için bugün bizi eleştirenler ileride bize hak verecektir. Bu ülkenin Avrupa Şampiyonalarına, Dünya Şampiyonalarına katılma hakkını kimse elinden alamaz.'' ''Biz yılmayacağız, futbolumuzu düzlüğe çıkaracağız'' diyen Gümüşdağ, Avrupa'nın en değerli 6. ligini ve futbol ekonomisini yeniden ayağa kaldıracaklarını kaydederek, ''Futbolu yeniden sevdirmek ve yeniden konuşulması için her türlü yeniliği uygulayacağız. Play-off sistemine kamuoyunun eleştirilerine saygı duyuyoruz. Ancak bu karara kulüpler ve yayıncı kuruluş ilgi duydu, yeni sezonda uygulama kararı alındı'' ifadelerini kullandı. Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar ise Türkiye'nin futbol ve spor mecralarındaki en değerli noktası olan Süper Lig'e teşkilat olarak isimlerini vermekten her zaman gurur duyduklarını kaydederek, ''Umuyorum ki 9 Eylül'de büyük bir heyecan, adrenalin, keyif ve mutlulukla başlayacağız bu organizasyona. Bu ligin değerini artırmak hepimizin elinde. Geçmişte yaşananları bir an evvel hafızalarımızdan silip, ama hafızalarımızda kalması gereken bazı detayları unutmayıp, çok daha başarıya endeksli bir çalışmayı beraberce yürüteceğimizi ümit ediyorum. Süper Lig'in tüm kulüplerimize ve spor camiasına hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını ümit ediyorum'' şeklinde konuştu.