İlk defa yayınlanan 'Ağlayan İsrail Askeri'

T24 - İsrail, Mavi Marmara'ya komandolarının saldırısı sırasında çekilen görüntüleri sildi. Ancak makinelerin hafıza kartları özel programla kurtarılınca çarpıcı fotoğraflar gün yüzüne çıktı.

Hürriyet gazetesinde yer alan Selçuk Yaşar imzalı (6 Haziran 2010) haber şöyle:







Uluslararası sulardaki operasyon sırasında elektronik karartma yaparak görüntüleri engellemeye çalışan İsrail askerlerinin dünyanın görmesini istemediği fotoğrafları Hürriyet ele geçirdi.

İsrail'in sildiği veya kullanılamaz hale getirdiği fotoğraflar, makinelerin hafıza kartlarından birinde, program yardımıyla data geri dönüşümü yapılınca gün yüzüne çıktı.

Gazze'ye yardım taşıyan gemilere İsrail Ordusu'nun saldırısı sırasında çekilen görüntülerin çoğu askerlerin fotoğraf makineleri ve hafıza kartlarına el koyması nedeniyle ortaya çıkmamıştı. Operasyon sırasında elektronik karartma yaparak görüntüleri engellemeye çalışan İsrail askerlerinin dünyanın görmesini istemediği için sildiği veya kullanılamaz hale getirdiği fotoğraf makinelerinin hafıza kartlarından birinde program yardımıyla data geri dönüşümü yapılınca birçok çarpıcı fotoğraf gün yüzüne çıktı.





Korkuyla ağlayan komando

İsrail'in elit komando birliği Şayetet 13'ün gemiye ilk saldırısında 4 kişiyi öldürmesinin ardından silahsız eylemcilerin etkisiz hale getirdiği askerlerin fotoğrafları dikkat çekiyor. Gemiye operasyon düzenleyen komando birliğindeki askerleri aciz, korkmuş ve hüngür hüngür ağlarken gösteren fotoğrafların bu birliğin imajını sarsmasından endişe edildiği için silindiği düşünülüyor. Ortaya çıkan bazı fotoğraflarda İHH görevlilerinin etkisiz hale getirilen askerlere zarar verilmemesi için gemidekileri uyardığı anlaşılıyor. Sağlık görevlileri de kanlar içinde yerde yatan askerlere müdahale ediyor. Fotoğraflar arasında alnından tek kurşunla vurulan İHH görevlisi Cevdet Kılıçlar'ın sedyedeki cansız bedeni de görülüyor.







Hafıza kartlarını almışlar

İsrail'de el konulan eşyalar Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle tek tek Türkiye'ye getiriliyor. İHH Basın Sorumlusu Salih Bilici, "Gönderilen fotoğraf makinelerinin çoğunda hafıza kartları bulunmuyor. Olanların ise içi tamamen silinmiş. Program yardımıyla fotoğrafları geri getirmeye çalıştık ama istediğimiz fotoğraflara ulaşamadık" diye konuşuyor.







SD Memory Card Recovery

Bir İHH gönüllüsünün getirdiği içi boş fotoğraf kartının içindeki verileri bilgisayarımızda "SanDisk Memory Card Recovery" programı ile geri kazanmaya çalıştığımızda Mavi Marmara Gemisi'ne yapılan saldırıda çekilen fotoğraflar ortaya çıktı. Helikopterle gemiye indikten sonra eylemcilerin demir ve sopayla saldırdıkları ve ele geçirdikleri askerlerin, öldürüleceklerini düşündükleri için yaşadıkları korku yüzlerine yansıyor.







'Başarıları' için madalya alacaklar

Mavi Marmara'ya yapılan ilk saldırı sırasında büyük bir beceriksizlik ve amatörce davranan İsrail'in seçme birliği Şayetet 13'ün elemanları kendi ülkelerinde de büyük bir eleştiri konusu oldu. Buna rağmen saldırıda 6 Türk'ü öldürdüğü bildirilen komando çavuş ile diğer İsrailli askere madalya verileceği açıklandı. Kanlı baskın nedeniyle dünyanın tepkisini çeken, kendi ülkesinde de başarısız bir operasyon yürütmekle suçlanan İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, önceki gün Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Marom'la birlikte, gemiye baskın düzenleyen "Şayetet 13" komandolarının Atlit'teki üssünü ziyaret etmişti.





Suikast ve sabotaj uzmanları

Mavi Marmara Gemisi'ne düzenlenen operasyonla dünyanın tanıdığı İsrailli elit komando birliği "Şayetet 13", İngiliz mandası dönemindeki Yahudi direnişçilerin gayri resmi ordusu "Haganah"ın üyelerinden Yohai Ben-Nun tarafından 1949'da kuruldu. Resmi varlığı 1960'ta açıklanan Şayetet 13'ün uzmanlık alanları arasında denizden karaya çıkarma, suikast, terörle mücadele, sabotaj, denizde istihbarat toplama ve denizde rehine kurtarma operasyonları gösteriliyor. Şayetet 13'ün düzenlediği operasyonlar arasında, Münih Olimpiyatları'nda İsrailli sporcuları öldüren Kara Eylül örgütünün 3 üst düzey yetkilisini öldürmek de var.



Gemide soğanlı intifada

İsrail ordusunun Mavi Marmara Gemisi'ne saldırısı sırasında savunma yapmaya çalışan eylemciler bunun için ellerine geçen her malzemeyi kullandılar. Bir kısmı sopa ve demirlerle askerlere karşı koydu, bir kısmı alçaktan uçan helikopterlere boş soda şişesi fırlattı. Bazı eylemciler güvertede atacak birşey kalmayınca geminin mutfağındaki soğanları üst güverteye taşıdılar. Soğanlar da helikopterlere karşı silah olarak kullanıldı.





