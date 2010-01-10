'İlk defa sivil kıyafetlerle yakalandık'

T24-

“Arkadaşı tepkiliydi”

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre,taksiye binen Albay Çiçek ve arkadaşı: "Allah Allah, ne günlere kaldık... İnsanın bir işi olmayacak mı ya? Biri görünce hemen diğerlerine haber veriyorlar!" dedi.“İrtica ile Mücadele Eylem Planı” belgesinde ıslak imzası bulunduğu ileri sürülen ve iki kez tutuklandıktan sonra serbest kalan Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek’in önceki gün Beşiktaş’ta gazetecilerden kaçmak için bindiği, içinde yolcu bulunan taksinin şoförü Murat Pekkuru orada yaşananları anlattı.Galatasaray Üniversitesi önünde taksiye binen Çiçek ve yanındaki kişinin Beşiktaş Meydanı’nda araçtan indiklerini anlatan Pekkuru, Çiçek’in pek konuşmadığını, sadece sorduğu “Komutanım hayırdır” sorusu üzerine, “Gazetecilerden kaçmak için binmek zorunda kaldık. Kusura bakmayın” dediğini söyledi.34 TBT 88 plakalı taksinin şoförü Murat Pekkuru, “İçerdeki müşteriyi Galata Kulesi’ne götürecektim. O sırada içeride futboldan bahsediyorduk. Galatasaray Üniversitesi önüne geldiğim sırada bir kişi, panikle yol kenarında el kol hareketi yapıp arabının camına vurunca ben de durdum. Taksinin etrafında koşuşturan gazetecileri sonradan fark ettim. Bu sırada kapıyı açan kişi ‘Binebilir miyiz’ deyince, müşteri de ben de şaşırdık. Müşteriye baktım ‘Olur’ deyince, ben de ‘Buyrun’ dedim. Bir kişi ön koltuğa, diğeri ise sol arka koltuğa oturdu. Kısa bir şaşkınlığın ardından dikiz aynasından arka koltukta oturan kişiye bakınca onun Dursun Çiçek olduğunu anladım. Çünkü televizyonlarda birçok kez görmüştüm. Müşteri de önce tanımamıştı ama arabaya bindikten sonra tanıdı” diye konuştu.Taksiye bindikten sonra Dursun Çiçek’in pek konuşmadığını, ön koltukta oturan arkadaşının da önce “İlk defa sivil kıyafetle yakalandık” dediğini daha sonra ise, “Allah Allah ne günlere kaldık... İnsanın bir işi olmayacak mı ya? Biri görünce hemen diğerlerine haber veriyorlar. Bir anda birçok gazeteci toplanıyor” diye tepki gösterdiğini anlatan Pekkuru, şöyle devam etti: “Ortalık biraz sakinleşince ben de Dursun Çiçek’e ‘Hayırdır komutanım, nedir bu’ diye sordum. Çiçek de bana, ‘Gazetecilerden kaçabilmek için binmek zorunda kaldık. Kusura bakmayın’ dedi. Ben de ‘Benim için problem değil’ diye karşılık verdim.”