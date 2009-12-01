T24 - Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Osman Kaçmaz, hakkındaki disiplin soruşturması kapsamında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) savunmasını sundu.



Hakim Osman Kaçmaz, HSYK'dan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, savunmasını verdiğini, böylece sürecin başladığını belirterek, ''İlk defa kendimi savunma imkanı buldum, çok mutluyum'' dedi.



Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunca hazırlanan ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce HSYK'ya sunulan raporda, Kaçmaz hakkında, 1 kez ''meslekten ihraç'' ve 2 kez de ''yer değiştirme'' cezası istenmişti. HSYK, Kaçmaz'dan savunma istemişti.



HSYK, savunmanın ardından disiplin soruşturmasını karara bağlayacak. Kaçmaz'ın HSYK'nın vereceği karara itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı, HSYK'nın yedek üyelerinin de katılımıyla İtirazları İnceleme Kurulu görüşecek.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Osman Kaçmaz hakkında, ''görevi kötüye kullanma'' ve ''soruşturmanın gizliliğini ihlal'' suçlarından iddianame hazırlayarak, Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunmuştu.



Kaçmaz, önümüzdeki günlerde mahkemeye savunmasını sunacak. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi, kovuşturmanın açılmasına karar verirse, Hakim Osman Kaçmaz birinci sınıf hakim olduğu için yargılanması Yargıtay'ın ilgili ceza dairesinde yapılacak.