İlk defa bir Osmanlı padişahı onursal doktora aldı

Karabük Üniversitesi tarafından Osmanlı Sultanı 2. Abdulhamid'e onursal doktora unvanı verildi. Diplomayı hanedan mensubu Harun Osmanoğlu aldı.

Üniversitedeki Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Karabük Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İrfan Aslan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Genel Müdürü Fadıl Demirel, 2. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ve ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Harun Osmanoğlu, törende yaptığı konuşmada herkese teşekkür ederek, ailece çok mutlu olduklarını söyledi.

110 yıl sonra ilk defa aile büyüklerinden birisine doktora verildiğini belirten Osmanoğlu, "İnşallah diğer padişahlara da aynısı yapılır, bunların devamı gelir. Öyle çok mutluyuz ki burada söyleyeceğimiz sözlerimiz boğazımıza düğümlenmiş durumda. Çok heyecanlıyız. Böyle bir olayın ilk defa Karabük Üniversitesinde yapılması bizi çok mutlu etti. Rektörümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Rektör Uysal ise bugünün kendileri için tarihi bir gün olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Belki de yüzyılın vefasını gerçekleştiriyoruz. Karabük Üniversitesi olarak Türkiye’de ilk olan tarihi bir olaya daha imza atıyoruz. Karabük Üniversitesi kuruluşunun altıncı yılında altıncı fahri doktora unvanını veriyor. Ülkemizde de bir asır önce demiryoluna ne kadar ehemmiyet verildiği ve bugün mevcut olan hatların yaklaşık yarısının inşa edildiği göz önüne alınırsa, bu hatların inşasında çok büyük katkısı olan Sultan II. Abdülhamid’in nasıl bir hizmet şuuruna sahip bir devlet adamı olduğu ortaya çıkacaktır. Bizlere düşen, yapılanlar karşısında sadece teşekkür etmektir. Bizde teşekkürümüzü, sizlerin huzurunda bugün doğu ve batı medeniyetlerini buluşturan Hicaz Demiryolu'nun banisi, 34. Osmanlı Sultanı 113. İslam halifesi II. Abdülhamid Han Hazretlerini demiryollarına katkılardan dolayı adına hanedanın ülkemizde yaşayan en yaşlı üyesi Harun Osmanoğlu’na fahri doktora unvanı vererek ediyoruz."

Konuşmaların ardından Uysal, Osmanoğlu'na 2. Abdülhamid'e verilen onursal doktora diplomasını takdim etti.

Tören sonunda Hicaz Demiryolu Fotoğraf Sergisi açıldı.