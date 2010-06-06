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Dünya

İlk defa bir kişiye hastaneye gitmesi yasaklandı

İngiltere Lancashire'deki Bolton şehrinin Crown Court mahkemesi, 41 yaşiındaki evsiz Cristopher Dearlove için hastanelerde tedavi yasağı uygulaması başlattı.

06 Haziran 2010 03:00

T24 - İngiltere Lancashire'deki Bolton şehrinin Crown Court mahkemesi, 41 yaşiındaki evsiz Cristopher Dearlove için hastanelerde tedavi yasağı uygulaması başlattı.

Yıllarca ağır hasta rolü yaparak hastanelerde yatıp bedava yemek yiyen Dearlove, İngiltere'de bulunan hastanelerin bu misafirperverliğini tam 15 yıl boyunca istismar etti.

Hastaneye her yattığında devlet hazinesinden 400 ila 1500 pound arası Cristopher için masraf yapıldı.

Tek kişilik odaya yerleşmek için doktorlara kimi zaman bulaşıcı virüs taşıdığını, kimi zaman da HIV-li olmasının yanısıra hemofili hastası olduğunu söyleyen Dearlove, son olarak ilaçlara dayanıklı Tüberküloz hastası olduğunu söyledi.

Söylediği bu uydurmaca hastalıklardan dolayı her seferinde birkaç gün içinde hastaneden kovulan Cristopher, sonunda yakayı ele verdi.

Tahminlere göre "Hastane piresi sendromu" adlı bir rahatsızlığı olan Dearlove, İngiltere ve İskoçya'nın tüm sağlık kurumlarına gönderilen fotoğrafları sayesinde yakalandı.

Mahkemenin kararıyla Cristopher Dearlove'ın gerçekten hasta olduğu zamanlar dışında, kesinlikle sağlık kurumlarına müracaat etmesi yasaklandı.

Bu yasağı ihlal ettiği taktirde, 5 yıl hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.


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