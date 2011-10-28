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Dünya

İlk çocukları kız olsa da tahta çıkabilecek LONDRA (A.A)

28 Ekim 2011 17:03

-İlk çocukları kız olsa da tahta çıkabilecek LONDRA (A.A) - 28.10.2011 - İngiliz kraliyetinde kız ve erkek çocukları tahta çıkma konusunda eşit haklara sahip olacak. İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) liderlerinin aldığı kararla, kraliyet tahtının varisliği kanunlarında değişikliğe gidildi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in başında olduğu ve 16 İngiliz Milletler Topluluğu ülkesinin Avustralya'da yaptıkları zirvede alınan karar, İngiltere Kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William ile Cambridge Düşesi Kate'in ilk çocukları kız, daha sonrakiler oğlan olursa, kız çocuğunun bir sonraki İngiltere Kraliçesi olabileceği anlamına geliyor.   Kararla ayrıca, kraliyetin Katolikle evlenme zorunluluğu da kaldırıldı. Geçmişi 300 yıl önceye uzanan eski kanunlara göre, kraliyet tahtının varisi, doğan ilk erkek çocuk oluyordu. Ancak erkek çocuğu olmayan, 6. George'un ardından tahta kralın en büyük kız çocuğu olan şimdiki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth çıkmıştı. İngiltere Başbakanı David Cameron değişikliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Küçük erkek çocuğun, büyük kız çocuğu yerine sadece erkek olduğu için tahta çıkması, modern ülkeler olduğumuz bu dönemde garipti. Eğer Cambridge Dükü ve Düşesinin ilk çocuğu kız olursa, o kız çocuğu bir gün bizim kraliçemiz olacak" dedi.

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